ठगी का नया तरीका: मुंबई से आया डीएसपी का फोन और युवती ने ट्रांसफर कर दिए 4.18 लाख रुपए

कोरीयाPublished: Mar 21, 2024 09:12:12 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

New way of fraud: पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से किया गिरफ्तार, युवती को जाल में फंसाने आरोपी ने कहा था कि तुम्हारे लिए कीमती गहने और 85 लाख रुपए लाते समय मुंबई हवाई अड्डे पर पुलिस ने पकड़ लिया है

Cyber fraud accused arrested

बैकुंठपुर. New way of fraud: इन दिनों साइबर फ्रॉड के नए-नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब पुलिस के बड़े अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में युवती को शादी का झांसा देकर सवा 4 लाख ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। दरअसल युवती के पास अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा था कि वह विदेश में रहता है, उससे शादी करेगा। फिर कॉल कर कहा कि मुंबई हवाई अड्डे पर वह पहुंच गया है लेकिन गहने व 85 लाख रुपए पुलिस ने रख लिए हैं। छोडऩे के बदले कुछ रुपए की मांग कर रहे हैं। इसी बीच युवती के पास एक अन्य नंबर से फोन आया और उसने खुद को मुंबई थाने का डीएसपी बताते हुए युवक को छोडऩे के बदले 4 लाख 18 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए थे।



गौरतलब है कि कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसवार निवासी युवती 8 अक्टूबर 2023 को घर में थी। इसी दौरान सुबह उसके मोबाइल पर विजय कुमार नामक युवक का फोन आया। वह लुभावनी बातें कर शादी का झांसा देकर युवती को जाल में फंसाने का प्रयास करने लगा। उसने युवती से कहा कि वह हवाई जहाज से भारत आएगा और उसके लिए सोने की चेन, कान का झुमका, घड़ी और कपड़े भी लाएगा। दोबारा 12 अक्टूबर को उसने युवती को फोन कर कहा कि वह मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। उसके पास पासपोर्ट व वीजा नहीं है। वह उसके लिए गहने और 85 लाख रुपए नकद ला रहा था। उसे पुलिस ने हवाई अड्डे पर रख लिया है। मुझे ऑनलाइन पासपोर्ट और वीजा बनवाना पड़ेगा। इसके लिए फोन-पे पर मुझे 20 हजार रुपए भेज दो।

मुंबई थाने से डीएसपी का आया फोन

कुछ देर बाद युवती के मोबाइल पर एक और कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह मुंबई थाना से डीएसपी बोल रहा है। युवक को चेकिंग में पकड़ा हूं, उसे बचाने के लिए 20 हजार नहीं बल्कि ज्यादा पैसे लगेंगे। कुछ देर बाद युवती के मोबाइल पर एक और कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह मुंबई थाना से डीएसपी बोल रहा है। युवक को चेकिंग में पकड़ा हूं, उसे बचाने के लिए 20 हजार नहीं बल्कि ज्यादा पैसे लगेंगे। इसके बाद युवती उसके झांसे में आ गई और फोन पे नंबर एवं एकाउंट पर कुल 4 लाख 18 हजार 700 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया। मामले की रिपोर्ट उसने सोनहत थाना में 4 जनवरी को दर्ज कराई गई थी।

कोलकाता से आरोपी गिरफ्तार

मामले में सायबर सेल को यह बात पता चली कि आरोपी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद उसे पकडऩे सायबर सेल की टीम कोलकाता पहुंची। यहां से टीम आरोपी संजित पायत पिता बीरेन पायत (27) निवासी बेतियारी थाना मानिकपुर हावड़ा को गिरफ्तार कर बैकुंठपुर लाई। मामले में सायबर सेल को यह बात पता चली कि आरोपी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद उसे पकडऩे सायबर सेल की टीम कोलकाता पहुंची। यहां से टीम आरोपी संजित पायत पिता बीरेन पायत (27) निवासी बेतियारी थाना मानिकपुर हावड़ा को गिरफ्तार कर बैकुंठपुर लाई। पूछताछ में आरोपी ने बताया की वह सुमित नामक व्यक्ति से पिछले 3 वर्षों से बातचीत करता था। उसने ही उसे आनलाइन फ्रॉड करने अपना यूको बैंक, अपनी मां चयना पायत का पंजाब नेशनल बैंक, दीदी संजिता सरदार का यूको बैंक व अपने मित्र सुमन मंडल का पंजाब नेशनल बैंक का खाता खोलवाकर एटीएम व व्हाट्सएप नंबर सुमित को भेजा था। कभी-कभी वह स्वयं गंगाघाट, पुजाली, चौबीस परगना में बैंक खाता दिया करता था। मामले में में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 एवं 66 डी आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया। कार्रवाई में सायबर सेल प्रभारी विनोद पासवान, अजीत राजवाड़े, अमित भारद्वाज, प्रदीप साहू, अमरेशानंद, सजल जायसवाल व राघवेन्द्र पुरी शामिल रहे।