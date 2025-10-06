Rural Bus Service Scheme: पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, इस जिले में चलने लगी 5 बसें… जानें क्या-क्या सुविधा मिलेगी

वहीं सरगुजा अंचल में रूट निर्धारित कर 14 बसें चलाने की तैयारी पूरी है। जिसमें कोरिया-एमसीबी सहित सूरजपुर में 3, जशपुर में 4 और बलरामपुर में 2 बस चलेंगी। जिसकी 27 से 40 सीट की क्षमता रहेगी। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से रूट निर्धारित है। योजना के तहत अनुबंधित वाहन मालिकों को ग्रामीण मार्गों पर बस चलाने के लिए प्रथम परमिट की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णत: छूट दी गई। साथ ही बस संचालक को प्रथम वर्ष 26 रुपए, द्वितीय वर्ष 24 रुपए और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी।