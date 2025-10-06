Rural Bus Service Scheme: पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, इस जिले में चलने लगी 5 बसें… जानें क्या-क्या सुविधा मिलेगी

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना (photo- patrika)
Rural Bus Service Scheme: कोरिया और एमसीबी के सुदूर ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बसें चलने लगी है। जिसमें दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 प्लस के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ितों को एक सहयोगी के साथ किराए में पूरी छूट मिलेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना पड़ेगा।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी रवि कुमार कुर्रे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ हुआ है। योजना के तहत कोरिया में तीन प्रमुख रूट और एमसीबी पर दो रूट पर बसें चलने लगी हैं। जिससे सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी। कोरिया में चौथे रूट पर जल्द बस दौड़ेगी। अकलासरई से डूबापानी रूट (80 किमी) पर बस सेवा प्रारंभ होने से अकलासरई, सोनाहत, बैकुंठपुर, नरकेली, देवरी, मुढ़ीझरिया, कोट, जामपानी, डूबापानी गांव चिह्नित हैं। योजना से किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीणों की जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुलभ पहुंच होगी।
परिवहन विभाग के मुताबिक, राज्य शासन ने ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत कोरिया-एमसीबी के पांच रूट पर बसें चलने लगी हैं। जो ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की विशेष पहल है।
वहीं सरगुजा अंचल में रूट निर्धारित कर 14 बसें चलाने की तैयारी पूरी है। जिसमें कोरिया-एमसीबी सहित सूरजपुर में 3, जशपुर में 4 और बलरामपुर में 2 बस चलेंगी। जिसकी 27 से 40 सीट की क्षमता रहेगी। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से रूट निर्धारित है। योजना के तहत अनुबंधित वाहन मालिकों को ग्रामीण मार्गों पर बस चलाने के लिए प्रथम परमिट की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णत: छूट दी गई। साथ ही बस संचालक को प्रथम वर्ष 26 रुपए, द्वितीय वर्ष 24 रुपए और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना कोरिया-एमसीबी में 5 रूट पर एक-एक बस चलने लगी हैं। कोरिया में उद्घाटन हुआ है। एमसीबी में भी औपचारिक उद्घाटन कराया जाएगा। - अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया
