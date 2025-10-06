Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Rural Bus Service Scheme: पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, इस जिले में चलने लगी 5 बसें… जानें क्या-क्या सुविधा मिलेगी

Mukhyamantri Gramin Bus Yojana: परिवहन विभाग के मुताबिक, राज्य शासन ने ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

2 min read

कोरीया

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना (photo- patrika)

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना (photo- patrika)

Rural Bus Service Scheme: कोरिया और एमसीबी के सुदूर ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बसें चलने लगी है। जिसमें दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 प्लस के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ितों को एक सहयोगी के साथ किराए में पूरी छूट मिलेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना पड़ेगा।

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी रवि कुमार कुर्रे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ हुआ है। योजना के तहत कोरिया में तीन प्रमुख रूट और एमसीबी पर दो रूट पर बसें चलने लगी हैं। जिससे सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी। कोरिया में चौथे रूट पर जल्द बस दौड़ेगी। अकलासरई से डूबापानी रूट (80 किमी) पर बस सेवा प्रारंभ होने से अकलासरई, सोनाहत, बैकुंठपुर, नरकेली, देवरी, मुढ़ीझरिया, कोट, जामपानी, डूबापानी गांव चिह्नित हैं। योजना से किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीणों की जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुलभ पहुंच होगी।

अनुबंधित बसें तीन साल के लिए टैक्स फ्री

परिवहन विभाग के मुताबिक, राज्य शासन ने ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत कोरिया-एमसीबी के पांच रूट पर बसें चलने लगी हैं। जो ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की विशेष पहल है।

वहीं सरगुजा अंचल में रूट निर्धारित कर 14 बसें चलाने की तैयारी पूरी है। जिसमें कोरिया-एमसीबी सहित सूरजपुर में 3, जशपुर में 4 और बलरामपुर में 2 बस चलेंगी। जिसकी 27 से 40 सीट की क्षमता रहेगी। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से रूट निर्धारित है। योजना के तहत अनुबंधित वाहन मालिकों को ग्रामीण मार्गों पर बस चलाने के लिए प्रथम परमिट की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णत: छूट दी गई। साथ ही बस संचालक को प्रथम वर्ष 26 रुपए, द्वितीय वर्ष 24 रुपए और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी।

Rural Bus Service Scheme: रूटवार बसें अनुबंधित

  • कोरिया जिला-बैकुंठपुर से कटकोना सीजी 16 एच 0135 (40 किमी), बैकुंठपुर से नगर सीजी 16 एच 16 एच 0159 (25 किमी) और बैकुंठपुर से सुभापानी सीजी 15 एबी 0175 (30 किमी)।
  • एमसीबी जिला- जनकपुर से बड़वाही बस सीजी 16 एच 0115 (45 किमी) और जनकपुर से मड़कडोल सीजी 16 एच 0113 (50 किमी)।

इतने गांव को लाभ

जिला-गांव
एमसीबी-22
कोरिया-17
कुल-39

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना कोरिया-एमसीबी में 5 रूट पर एक-एक बस चलने लगी हैं। कोरिया में उद्घाटन हुआ है। एमसीबी में भी औपचारिक उद्घाटन कराया जाएगा। - अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया

ये भी पढ़ें

अमित शाह का बड़ा ऐलान: नक्सलमुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, बोले- गोली और वार्ता साथ नहीं चल सकती
जगदलपुर
Amit shah in chhattisgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Rural Bus Service Scheme: पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, इस जिले में चलने लगी 5 बसें… जानें क्या-क्या सुविधा मिलेगी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Unique punishment: अनोखी सजा: ड्यूटी से नदारद थे 5 पुलिसकर्मी, एसपी ने दी ऐसी सजा कि चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट

Unique punishment
कोरीया

CG Politics: विधायक रेणुका बोलीं- सरकार में भी रावण हैं और समाज में भी, पूर्व विधायक ने पूछा- सरकार में कौन है रावण

CG politics
कोरीया

Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार

Theft in Railway colony
कोरीया

Good news: कोरिया में खुला छत्तीसगढ़ का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अत्याधुनिक मशीनरी से है लैस

Good news
कोरीया

Double murder: सडक़ हादसे में मौत नहीं, बल्कि पिकअप चढ़ाकर की गई थी 2 युवकों की हत्या, टीआई सस्पेंड

Double murder
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.