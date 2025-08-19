Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरीया

Water sample in liquor bottle: अंग्रेजी दारू की बॉटल में लिया पानी का सैंपल, देखकर हैरान रह गए पीलिया प्रभावित शहर के लोग

Water sample in liquor bottle: नगर निगम चिरमिरी में पीलिया का है प्रकोप, ड्रग एंड फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पहुंचकर लिया पानी का सैंपल, 3 दिन में जांच रिपोर्ट आने की कही जा रही है बात

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 19, 2025

Water sample in liquor bottle
Water sample collection in liquor bottle (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। नगर निगम चिरमिरी में पीलिया (Jaundice) फैलने के 3 सप्ताह बाद रायपुर और अंबिकापुर से ड्रग एवं फूड सेफ्टी टीम जांच करने पहुंची। इस दौरान फिल्टर प्लांट और पीलिया प्रभावित एरिया छोटी बाजार से अलग-अलग सैंपल कलेक्शन किया है। सैंपल की जांच रायपुर लैब में कराई जाएगी। रिपोर्ट 3 दिन में आने की बात कही जा रही है। इधर टीम द्वारा नामी कंपनी के अंग्रेजी शराब की बॉटल में पानी का सैंपल (Water sample in liquor bottle) लिया गया है। इसे लेकर भी लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी का सैंपल लेने के लिए विभाग के पास कोई दूसरी चीजें नहीं थी क्या?

नगर निगम के छोटी बाजार के आधा दर्जन वार्डों में पीलिया फैला हुआ है। इस अवधि में 200 से अधिक मरीज पीडि़त पाए गए हैं। साथ ही 2 मरीजों की मौत (Water sample in liquor bottle) हो चुकी है। मामले में रायपुर, अंबिकापुर और कोरिया से ड्रग एवं फूड सेफ्टी टीम पहुंची। टीम ने पोड़ी फिल्टर प्लांट, टंकी और पीलिया प्रभावित एरिया से पेयजल का सैंपल लिया है।

सैंपल को कोल्ड चैन सिस्टम से रायपुर भेजा गया है। जहां माइक्रो बॉयोलॉजिकल लैब में टेस्टिंग कराई जाएगी। इसकी 3 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी। उसी आधार पर पता चलेगा कि पीने के पानी में दूषित है या नहीं। फूड सेफ्टी ऑफिसर विनोद गुप्ता ने बताया कि पेयजल का सैंपल लेकर रायपुर लैब भेजा गया है। इसकी 3 दिन में रिपोर्ट आएगी।

ये भी पढ़ें

Murder and buried body: भतीजे ने गंड़ासे से चाचा की बेरहमी से की हत्या, फिर घसीटकर ले गया बाड़ी में और दफन कर दी लाश
बलरामपुर
Murder and buried body

7725 लोगों का कर चुके हैं स्वास्थ्य परीक्षण

छोटी बाजार एरिया में पीलिया फैलने (Water sample in liquor bottle) के बाद 2 सप्ताह से डोर-टू-डोर सर्वे और कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2 हजार 294 से अधिक घरों का सर्वे कर अब तक 7 हजार 725 लोगों की सेहत जांच कराई है। पीलिया के सबसे ज्यादा मरीज छोटा बाजार एरिया के वार्ड 19, 20, 21, 22, 23 से चिह्नित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 204 से अधिक मरीजों का इलाज कराया गया है।

गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 23 कपूर सिंह दफाई में पीलिया से एक युवक की मौत (Water sample in liquor bottle) हो गई थी। ऐसे में मेडिकल टीम कैंप लगाकर जांच व इलाज की गई थी। कपूर सिंह दफाई के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी।

मामले में शुद्ध पेयजल के लिए 20 टैंकर चलाए जा रहे हैं, जो कम पड़ रहा है। इससे एसईसीएल, निगरीय निकाय, पीएचई को जलापूर्ति के लिए और वैकल्पिक व्यवस्था करने निर्देश दिए गए हैं।

सैंपलिंग की कंजूसी, अंग्रेजी दारू की बोतल में सैंपल

ड्रग एवं फूड सेफ्टी टीम की सैंपलिंग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी है। क्योंकि पानी का सैंपल को रखने नामचीन कंपनी की अंग्रेजी दारू की बोतल (Water sample in liquor bottle) में भरकर ले जाया गया है। शहर में दूषित पानी को लेकर नाराजगी भी है और सैंपलिंग में दारू की बोतल का उपयोग करने पर ड्रग एवं फूड सेफ्टी विभाग को कंजूस बोल रहे हैं।

हालांकि, बोतल में किसी कंपनी का नाम के लेबल वाला रैपर नहीं चस्पा था। लोगों का कहना है कि आम जनता की सेहत से जुड़े पानी का सैंपल दारू की बोतल में ले जा रहे हैं। यह विभाग की लापरवाही भी है।

Water sample in liquor bottle: जांच के लिए भेजेंगे रायपुर के लैब

फूड एंड सेफ्टी विभाग रायपुर के सदस्य सर्वेश कुमार यादव का कहना है कि हमने फिल्टर प्लांट, टंकी से पानी का सैंपल लिया है। साथ ही पीलिया प्रभावित एरिया (Water sample in liquor bottle) से जिस घर में मरीज पाए गए हैं। वहां से अलग-अलग तीन घर से सैंपल लेकर रायपुर में जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

Jaundice Case: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ा पीलिया का प्रकोप, दो लोगों की हुई मौत, 21 अस्पताल में भर्ती
कोरीया
मौत(Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Water sample in liquor bottle: अंग्रेजी दारू की बॉटल में लिया पानी का सैंपल, देखकर हैरान रह गए पीलिया प्रभावित शहर के लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.