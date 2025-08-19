Water sample in liquor bottle: अंग्रेजी दारू की बॉटल में लिया पानी का सैंपल, देखकर हैरान रह गए पीलिया प्रभावित शहर के लोग

बैकुंठपुर। नगर निगम चिरमिरी में पीलिया (Jaundice) फैलने के 3 सप्ताह बाद रायपुर और अंबिकापुर से ड्रग एवं फूड सेफ्टी टीम जांच करने पहुंची। इस दौरान फिल्टर प्लांट और पीलिया प्रभावित एरिया छोटी बाजार से अलग-अलग सैंपल कलेक्शन किया है। सैंपल की जांच रायपुर लैब में कराई जाएगी। रिपोर्ट 3 दिन में आने की बात कही जा रही है। इधर टीम द्वारा नामी कंपनी के अंग्रेजी शराब की बॉटल में पानी का सैंपल (Water sample in liquor bottle) लिया गया है। इसे लेकर भी लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी का सैंपल लेने के लिए विभाग के पास कोई दूसरी चीजें नहीं थी क्या?