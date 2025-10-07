पलंग पर महिला सो रही थी, नीचे 7 फीट का मगरमच्छ… सुबह देखा तो मचा हड़कम्प

कोटा। दीगोद क्षेत्र के निमोदा हरिजी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ गांव के एक घर में घुस गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि मगरमच्छ पूरी रात घर के अंदर ही रहा, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। निमोदा हरिजी गांव के ओमप्रकाश नायक के घर में सोमवार देर रात मगरमच्छ अंदर जा घुसा। उस समय घर की एक महिला पलंग पर सो रही थी और मगरमच्छ ठीक पलंग के नीचे बैठा रहा। मंगलवार सुबह जब महिला की नींद खुली और पलंग के नीचे हलचल देखी तो उसने झुककर देखा तो मगरमच्छ देखकर वह जोर से चीख पड़ी। चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच मगरमच्छ पलंग के नीचे से निकलकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के पास जाकर बैठ गया।