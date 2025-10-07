Patrika LogoSwitch to English

कोटा

पलंग पर महिला सो रही थी, नीचे 7 फीट का मगरमच्छ… सुबह देखा तो मचा हड़कम्प

दीगोद क्षेत्र के निमोदा हरिजी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ गांव के एक घर में घुस गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि मगरमच्छ पूरी रात घर के अंदर ही रहा, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी।

2 min read

कोटा

image

kamlesh sharma

Oct 07, 2025

फोटो पत्रिका

कोटा। दीगोद क्षेत्र के निमोदा हरिजी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ गांव के एक घर में घुस गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि मगरमच्छ पूरी रात घर के अंदर ही रहा, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। निमोदा हरिजी गांव के ओमप्रकाश नायक के घर में सोमवार देर रात मगरमच्छ अंदर जा घुसा। उस समय घर की एक महिला पलंग पर सो रही थी और मगरमच्छ ठीक पलंग के नीचे बैठा रहा। मंगलवार सुबह जब महिला की नींद खुली और पलंग के नीचे हलचल देखी तो उसने झुककर देखा तो मगरमच्छ देखकर वह जोर से चीख पड़ी। चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच मगरमच्छ पलंग के नीचे से निकलकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के पास जाकर बैठ गया।

कुछ ही देर में पूरे गांव में हड़कंप मच गया और भीड़ जमा हो गई । सूचना पर सुल्तानपुर वन विभाग रेंजर मोनिका मीणा के निर्देशन में वनरक्षक रणधीर सिंह, सुनील पंकज व रघुवीर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीण हेमंत गुर्जर, मोहित, बिरजू, श्रीराम मेहरा आदि की मदद से लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर चम्बल नदी में छोड़ दिया।

बारिश में भटककर गांव में आ गया

रेंजर मोनिका मीणा ने बताया कि मगरमच्छ संभवतः पास के जल स्रोत से बारिश के चलते रास्ता भटककर गांव में आ गया था। वन विभाग की टीम ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से नदी में छोड़ा। बरसात के दिनों में मगरमच्छ, सांप और अन्य जलीय जीव अपने प्राकृतिक आवास से भटककर कभी-कभी बस्तियों या खेतों की ओर आ जाते हैं। ऐसे में घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। हमारी टीम हर समय आपकी सहायता के लिए तैयार है।

Published on:

07 Oct 2025 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / पलंग पर महिला सो रही थी, नीचे 7 फीट का मगरमच्छ… सुबह देखा तो मचा हड़कम्प

