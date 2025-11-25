Kota: पूर्व सरपंच ने 100 रुपए में बांट दिए बेशकीमती भूमि के पट्टे, पूर्व मंत्री की पत्नी पर लगे ये गंभीर आरोप

ACB Filed Case Against Former Sarpanch Meena Kumari: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह की पत्नी, मीना कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसीबी कोटा के डीएसपी अनिस अहमद के जिम्मे सौंपी गई है।