Kota: पूर्व सरपंच ने 100 रुपए में बांट दिए बेशकीमती भूमि के पट्टे, पूर्व मंत्री की पत्नी पर लगे ये गंभीर आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
ACB Filed Case Against Former Sarpanch Meena Kumari: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह की पत्नी, मीना कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसीबी कोटा के डीएसपी अनिस अहमद के जिम्मे सौंपी गई है।
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार कर जयपुर मुख्यालय को भेजा था, जहां 20 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया। जांच अधिकारी ने बताया कि मुकदमा तो दर्ज हो चुका है लेकिन अभी तक पत्रावली उनके पास नहीं पहुंची है। जैसे ही दस्तावेज मिलेंगे जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मीना कुमारी के खिलाफ शिकायत सांगोद के उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने दी थी। शिकायत के आधार पर पंचायत राज विभाग ने विभागीय स्तर पर जांच करवाई। इसके लिए जयपुर से विशेष जांच समिति गठित की गई, जिसने मामले की रिपोर्ट तैयार की।
समिति की रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 'मीना कुमारी और तत्कालीन ग्राम सचिव ने चार आवंटियों को बेशकीमती भूमि पर डीएलसी दर की बजाय केवल 100 रुपए में पट्टे जारी किए। जिन लोगों को पट्टे दिए गए, उनमें दिनेश नागर, लक्ष्मण सिंह, ईश्वर सिंह और अर्जुन सिंह शामिल हैं।'
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अगस्त 2025 में पंचायत राज विभाग के एडिशनल कमिश्नर और उपशासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे।
