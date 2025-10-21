Kota: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से नीचे गिरा ट्रक, हरियाणा के ड्राइवर की दर्दनाक मौत, गेट में फंस कर हवा में लटक गया शव

हादसे की फोटो: पत्रिका
Truck Falls On Delhi-Mumbai Expressway: कोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक पुल से नीचे गिर गया जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि मृतक का शव ट्रक के गेट में फंसकर हवा में लटक गया। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला।
घटना बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाडगांव के पास मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की 8 लेन सड़क पर अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंस गया।
मृतक चालक की पहचान हरियाणा के नूह जिले निवासी तस्लीम के रूप में हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बूढ़ादीत थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और ट्रक को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटवाया और आगे की जांच की जा रही है।
