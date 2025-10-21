Kota: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से नीचे गिरा ट्रक, हरियाणा के ड्राइवर की दर्दनाक मौत, गेट में फंस कर हवा में लटक गया शव

Truck Falls On Delhi-Mumbai Expressway: कोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक पुल से नीचे गिर गया जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि मृतक का शव ट्रक के गेट में फंसकर हवा में लटक गया। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला।