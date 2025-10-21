Patrika LogoSwitch to English

Kota: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से नीचे गिरा ट्रक, हरियाणा के ड्राइवर की दर्दनाक मौत, गेट में फंस कर हवा में लटक गया शव

Rajasthan Accident: हादसे में ट्रक पुल से नीचे गिर गया जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि मृतक का शव ट्रक के गेट में फंसकर हवा में लटक गया।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

हादसे की फोटो: पत्रिका

Truck Falls On Delhi-Mumbai Expressway: कोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक पुल से नीचे गिर गया जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि मृतक का शव ट्रक के गेट में फंसकर हवा में लटक गया। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला।

8 लेन एक्सप्रेसवे से नीचे गिरा ट्रक

घटना बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाडगांव के पास मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की 8 लेन सड़क पर अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंस गया।

हरियाणा के नूह जिले का निवासी था चालक

मृतक चालक की पहचान हरियाणा के नूह जिले निवासी तस्लीम के रूप में हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बूढ़ादीत थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और ट्रक को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटवाया और आगे की जांच की जा रही है।

Published on:

21 Oct 2025 01:51 pm

Kota: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से नीचे गिरा ट्रक, हरियाणा के ड्राइवर की दर्दनाक मौत, गेट में फंस कर हवा में लटक गया शव

कोटा

राजस्थान न्यूज़

