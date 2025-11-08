अंता उप चुनाव से पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, जारी करेंगे 1000 करोड़ रुपए का पैकेज

लोकसभा अध्यक्ष और पांचों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में लम्बी मंत्रणा हुई। इसमें कोटा के विकास कार्यों, किसानों को फसलों के खराबे का मुआवजा, ईआरसीपी परियोजना समेत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अंता उप चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई।

