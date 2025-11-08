अंता उप चुनाव से पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, जारी करेंगे 1000 करोड़ रुपए का पैकेज

किरोड़ी लाल मीणा (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan News: अंता उप चुनाव से पहले कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने खेती-किसानी की धरती हाड़ौती में ‘एग्रो कार्ड’ खेला है। यहां कोटा में किरोड़ी ने कहा कि हाड़ौती में फसलों के खराबे के लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा। इसमें 500 करोड़ फसल बीमा और 500 करोड़ आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। आपदा राहत राशि उन किसानों को भी मिलेगी जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है।
कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाड़ौती के चारों जिलों में अतिवृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
मीणा ने कहा कि अंता उप चुनाव के चलते फिलहाल छापेमार कार्रवाई स्थगित है लेकिन बाद में जांच की जाएगी। जिस तरह से पानी में रहते हुए मछली पानी पी जाती है उसी तरह कई अधिकारी और विभाग के कर्मचारी भी गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए मैं उन पर भी नजर रखता हूं।
लगातार छापेमारी के सवाल पर कहा कि मैं ज्यादा छापे मरता हूं और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी छापे मारे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पहले कई बार छापे मार चुके हैं। मंत्री सरकार का हिस्सा है वे कहीं भी जाकर जांच कर सकते हैं।
शुक्रवार को सर्किट हाउस में वीआइपी मूवमेंट रहा। सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान यहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिले के प्रभारी मंत्री गौतम दक, गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी मौजूद थे।
लोकसभा अध्यक्ष और पांचों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में लम्बी मंत्रणा हुई। इसमें कोटा के विकास कार्यों, किसानों को फसलों के खराबे का मुआवजा, ईआरसीपी परियोजना समेत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अंता उप चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई।
