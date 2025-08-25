Kota: बैंक का लोन नहीं चुकाया तो मालिक समेत 10 स्टूडेंट को निकाला बाहर, फिर हॉस्टल किया सीज, सामान बांधकर गेट पर खड़े रहे बच्चे

A Kota Hostel Seized For Not Repaying Loan: कोटा शहर के महावीर नगर द्वितीय सि्थत एक हॉस्टल पर लिए गए कर्ज की 2 वर्ष से किश्तें नहीं चुकाने पर रविवार को बैंक ने पुलिस की सहायता से हॉस्टल भवन को सीज कर दिया। पुलिस ने मकान मालिक समेत 10 स्टूडेंट्स को भी बाहर निकाल कर भवन पर ताला लगा दिया।
निजी बैंक के एडवोकेट नरेंद्र योगी ने बताया कि हॉस्टल मालिक पर 71 लाख रुपए का कर्ज था। पिछले करीब दो वर्ष से वह बैंक को किश्तें जमा नहीं करवा रहा था। ऐसे में बैंक की ओर से न्यायालय की अनुमति लेकर हॉस्टल को सीज किया गया है। हॉस्टल को सीज करने के लिए भवन को खाली करवाया गया है।
हॉस्टल मालिक भुवनेश अग्रवाल की पत्नी पूजा ने बताया कि उनके पति ने लोन लिया था। वह फिलहाल दिल्ली हैं। ऐसे में रविवार को अचानक बैंक वालों ने आकर हॉस्टल खाली करवा दिया। बैंक ने कोर्ट के अप्रेल के ऑर्डर पर कार्रवाई की है। इसके खिलाफ हमने दूसरी कोर्ट से स्टे ले लिया था। इसके लिए हमने न्यायालय में 10 लाख रुपए भी जमा करवा दिए थे। बावजूद इसके बैंक ने रविवार को छुट्टी के दिन यह कार्रवाई की।
हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस और बैंक वालों ने तुरंत हॉस्टल खाली करने को कहा। इस पर बच्चे दो घंटे में ही अपना सारा सामान पैक करने बाहर आ गए। अब स्टूडेंट्स को यह समझ नहीं आ रहा कि वे अचानक कहां जाए। ऐसे में बच्चे हॉस्टल के बाहर बैठे नजर आए। हॉस्टल में 9 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट अपने परिजनों के साथ रहता था। 10 स्टूडेंट और मकान मालिक को बाहर निकालकर भवन सीज कर दिया गया है।