Kota: बैंक का लोन नहीं चुकाया तो मालिक समेत 10 स्टूडेंट को निकाला बाहर, फिर हॉस्टल किया सीज, सामान बांधकर गेट पर खड़े रहे बच्चे

हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस और बैंक वालों ने तुरंत हॉस्टल खाली करने को कहा। इस पर बच्चे दो घंटे में ही अपना सारा सामान पैक करने बाहर आ गए। अब स्टूडेंट्स को यह समझ नहीं आ रहा कि वे अचानक कहां जाए। ऐसे में बच्चे हॉस्टल के बाहर बैठे नजर आए। हॉस्टल में 9 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट अपने परिजनों के साथ रहता था। 10 स्टूडेंट और मकान मालिक को बाहर निकालकर भवन सीज कर दिया गया है।