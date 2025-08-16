तीये से पहले ही श्मशान से गायब हो गई महिला की अस्थियां, तांत्रिक क्रिया की आशंका; घटना से क्षेत्र में आक्रोश

सूचना पर रामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने मुक्तिधाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुक्तिधाम में चारदीवारी, सुरक्षा गार्ड और पुख्ता इंतजाम की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।