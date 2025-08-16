Patrika LogoSwitch to English

कोटा

तीये से पहले ही श्मशान से गायब हो गई महिला की अस्थियां, तांत्रिक क्रिया की आशंका; घटना से क्षेत्र में आक्रोश

तीसरे की रस्म के लिए परिजन पहुंचे तो उन्हें कुछ अस्थियां गायब मिलीं।

कोटा

Lokendra Sainger

Aug 16, 2025

Woman bones missing
Photo- Patrika Network (File Photo)

कोटा के रामपुरा मुक्तिधाम से महिला की अस्थियां चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। दो दिन पहले परिजनों ने यहां महिला का अंतिम संस्कार किया था। शनिवार को तीसरे की रस्म के लिए परिजन पहुंचे तो उन्हें कुछ अस्थियां गायब मिलीं और वहां छेड़छाड़ के निशान भी दिखाई दिए। परिजनों ने तुरंत रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

परिजन महेंद्र कोली ने बताया कि उनकी मां कमला बाई का 14 अगस्त को निधन हुआ था। उसी दिन मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया और परिवारजन घर लौट गए। मंगलवार को जब वे अस्थियां चुनने पहुंचे तो वहां अस्थियां नहीं मिलीं। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया के लिए अस्थियां चोरी की हैं।

सूचना पर रामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने मुक्तिधाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुक्तिधाम में चारदीवारी, सुरक्षा गार्ड और पुख्ता इंतजाम की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

16 Aug 2025 07:29 pm

Published on:

16 Aug 2025 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / तीये से पहले ही श्मशान से गायब हो गई महिला की अस्थियां, तांत्रिक क्रिया की आशंका; घटना से क्षेत्र में आक्रोश

