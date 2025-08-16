चलती ट्रेन में चढ़ने से प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में गिरा पैसेंजर, आरपीएफ कर्मियों ने दौड़कर बचाया, देखें वीडियो

नाम पता पूछने पर यात्री ने अपना नाम सतीश राजदेव पुत्र कोडाराम निवासी सूरत, गुजरात बताया। वह कोच नंबर बी-1 में सूरत से हरिद्वार तक की यात्रा कर रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा था। हालांकि ट्रेन में चेन खींचे जाने से यात्री को फिर से इसी ट्रेन में बैठाकर रवाना कर दिया।