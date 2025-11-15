Mandi News: राजस्थान की इस मंडी में अव्यवस्थाओं से परेशान हुए किसान, खुले आसमां में रात बिताने को मजबूर

Kota Bhamashah Mandi: भामाशाह मंडी में इन दिनों हालात यह हैं कि अन्नदाता अपनी ही उपज बेचने के लिए रात-दिन सड़कों पर ठिठुर रहे हैं। मंडी में आवक अधिक होने के कारण प्रशासन ने एंट्री बंद कर दी। ऐसे में सैकड़ों किसान अपनी ट्रॉलियों और ट्रकों में भरे धान व अन्य जिंस की रखवाली करते हुए खुले आसमान के नीचे रातें बिता रहे हैं।