कोटा

Rajasthan Mandi: इतने रुपए मंदा हुआ गेहूं और लहसुन, 2 लाख 20 हजार कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

Wheat And Garlic Price Fell: राजस्थान की भामाशाह मंडी में कृषि जिंसों की आवक करीब 2 लाख 20 हजार कट्टे रही। गेहूं और लहसुन के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ जिंसों में हल्की तेजी देखने को मिली।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)

Kota Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख 20 हजार कट्टे की रही। गेहूं 20 रुपए मंदा रहा। धान पूसा 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9000 रहा। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।

Mandi Bhav: जानें मंडी भाव

गेहूं 2451 से 2511, धान सुगन्धा 2000 से 2451, धान (1509) 2200 से 2901, धान (1847) 2300 से 2650, धान (1718-1885) 2600 से 3270, धान (पूसा-1) 2400 से 3051, धान (1401) 3100 से 3300, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 8000, धनिया ईगल 7500 से 8200, मूंग 6000 से 7000, उड़द पुराना 4000 से 5800, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 4800 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव: (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2085, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2095, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2430 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

Gold-Silver Price: चांदी स्थिर, सोने के भाव में गिरावट

कोटा. सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी स्थिर रही। सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। चांदी के भाव 157000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 300 रुपए की गिरावट के साथ 125700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के बाद 126350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

Gold Price: गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 126000

गोल्ड (22 k) : 116667

गोल्ड (20 k) : 109565

गोल्ड (18 k) : 100800

गोल्ड (14 k) : 88732

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसो. के अनुसार)

JDA News: जयपुर जिले के 632 गांवों के लिए आई खुशखबरी, JDA के इस फैसले से ग्रामीणों को होगा बड़ा लाभ
जयपुर
JDA

Published on:

25 Nov 2025 12:49 pm

Kota / Rajasthan Mandi: इतने रुपए मंदा हुआ गेहूं और लहसुन, 2 लाख 20 हजार कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

