Kota: हाई स्पीड में बिजली के पोल से टकराई बाइक, MP के 2 लोगों की मौत; घटना स्थल से शराब की बोतल बरामद

कोटा जिले के केलवाड़ा इलाके के समरानिया कस्बे के महोदरा रोड पर रविवार रात बिजली के खंबे से टकराने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है। बाइक तेज रफ्तार में थी तथा लहराते हुए बिजली के खंबे से जा टकराई। मृतक गुना जिले के विशनवाड़ा निवासी थे। पोस्टमार्टम सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद केलवाड़ा चिकित्सालय में होगा।