Kota: हाई स्पीड में बिजली के पोल से टकराई बाइक, MP के 2 लोगों की मौत; घटना स्थल से शराब की बोतल बरामद

कोटा जिले के केलवाड़ा इलाके के समरानिया कस्बे के महोदरा रोड पर रविवार रात बिजली के खंबे से टकराने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है। बाइक तेज रफ्तार में थी तथा लहराते हुए बिजली के खंबे से जा टकराई। मृतक गुना जिले के विशनवाड़ा निवासी थे। पोस्टमार्टम सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद केलवाड़ा चिकित्सालय में होगा।
समरानिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई शंभूदयाल मीणा ने बताया कि विशनवाड़ा गुना (MP) निवासी युवक राजकुमार किराड़ (34) पुत्र रामपाल किराड व राजेश किराड (32) समरानिया से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में समरानिया कस्बे से कुछ दूर महोदरा रोड पर अचानक तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंबे से टकरा गई है। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई।
घटना स्थल पर एक शराब की बोतल बरामद की है। शवों को केलवाड़ा अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखा है। परिजनों को सूचना की जा रही है। परिजनों के पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।