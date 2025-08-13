Rajasthan: बहू से अश्लील हरकत करने के मामले में BJP नेता ससुर गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा

पीड़ित विवाहिता ने गत 2 अगस्त को पुलिस में दिए परिवाद में बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। पति जयपुर में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व जब वह घर में अकेली थी तब ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी पति एवं परिजन को दी, लेकिन परिजनों द्वारा ध्यान नहीं देने पर अपने पीहर माता-पिता को घटना से अवगत कराया। पीड़िता माता-पिता के साथ पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।