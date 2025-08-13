Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rajasthan: बहू से अश्लील हरकत करने के मामले में BJP नेता ससुर गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा

बहू से छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी बीजेपी नेता ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

कोटा

Lokendra Sainger

Aug 13, 2025

kota crime news
Photo- Patrika Network

कोटा के रामगंजमंडी में बहू द्वारा ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के मामले में दर्ज प्रकरण में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कोटा न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी भाजपा नेता है।

पीड़ित विवाहिता ने गत 2 अगस्त को पुलिस में दिए परिवाद में बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। पति जयपुर में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व जब वह घर में अकेली थी तब ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी पति एवं परिजन को दी, लेकिन परिजनों द्वारा ध्यान नहीं देने पर अपने पीहर माता-पिता को घटना से अवगत कराया। पीड़िता माता-पिता के साथ पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने 5 अगस्त को उप जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कर राजनीतिक दबाव में धारा 164 में बयान नहीं दर्ज करवाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 7 अगस्त को पीड़िता के धारा 164 में न्यायालय में बयान करवाए।

गिरफ्तार नहीं होने पर दिया धरना

पीड़िता ने मामले में आरोपी ससुर के गिरफ्तार नहीं होने पर मंगलवार को परिवारजनों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी ससुर को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया। आरोपी को कोटा न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: बहू से अश्लील हरकत करने के मामले में BJP नेता ससुर गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा

