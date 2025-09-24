Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: चीफ गेस्ट बनकर पहुंची BJP की महिला विधायक ने बच्चों संग किया डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

BJP MLA Video Viral: वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वह आदिवासियों के बीच जमकर नृत्य करती नजर आ रही है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और आदिवासी भाइयों के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा को दर्शाया।

कोटा

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

Ladpura MLA Kalpana Devi Dance Video: कोटा के मंडाना कस्बे में मंगलवार को आवासीय विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी। इस पर चीफ गेस्ट BJP से लाडपुरा विधायक कल्पना देवी आदिवासी संस्कृति परंपरा को देखकर भावुक हो उठी तथा उन्होंने भी छात्रों के साथ नृत्य किया।

जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वह आदिवासियों के बीच जमकर नृत्य करती नजर आ रही है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और आदिवासी भाइयों के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा को दर्शाया। प्रतियोगिता में भाग लेने आए बच्चों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया।

‘खेलों से भी कुछ सीखने को मिलता है’

खेलों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह बात यहां राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्षीय छात्र-छात्रा जिम्नास्टिक व सेपक टकरा खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि विधायक कल्पना देवी ने कही।

उन्होंने कहा कि किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी खेलों आदि से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी केके शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रधान हेमंत यादव, रमाकांत गौतम, मंडाना मंडल अध्यक्ष नंदलाल मेघवाल थे। अतिथियों का प्रधानाचार्य राजेश चंदेल सहित स्टाफ ने स्वागत किया।

Published on:

24 Sept 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: चीफ गेस्ट बनकर पहुंची BJP की महिला विधायक ने बच्चों संग किया डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

