Kota: चीफ गेस्ट बनकर पहुंची BJP की महिला विधायक ने बच्चों संग किया डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

Ladpura MLA Kalpana Devi Dance Video: कोटा के मंडाना कस्बे में मंगलवार को आवासीय विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी। इस पर चीफ गेस्ट BJP से लाडपुरा विधायक कल्पना देवी आदिवासी संस्कृति परंपरा को देखकर भावुक हो उठी तथा उन्होंने भी छात्रों के साथ नृत्य किया।