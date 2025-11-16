Boxing World Cup 2025: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी

अरुंधति ने 2021 में पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक मिला था। 2018 में थाईलैंड में उन्हें एशिया की बेस्ट बॉक्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया में 2017, 2018 और 2019 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी दो बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अरुंधति की यह सफलता न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि देश के खेल क्षेत्र में एक नई प्रेरणा का स्रोत भी है।