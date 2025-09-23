Kota: विभाग ने ताबड़तोड़ मकानों-दुकानों और ढाबों पर चलाया बुलडोजर, ढाई घंटे की कार्रवाई में 10 हैक्टेयर जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त

Forest Department Demolished Encroachments: कोटा के मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व की दरा रेंज में वन विभाग की टीम ने सोमवार को अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 हैक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया।
करीब ढाई घंटे चली कार्रवाई में पुलिस का सहयोग लिया गया। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमी करीब एक दशक से जमा थे और जमीन पर कच्चे-पक्के अतिक्रमण कर आवास व व्यवसाय के लिए उपयोग में ले रहे थे।
जानकारी के अनुसार, रेंज में एनएच 52 के पास मोरुकलां में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। वे जमीन पर ढाबों का संचालन कर रहे थे। कुछ लोगों ने आवास बना लिए थे। अतिक्रमण को हटाने के लिए वन व राजस्व विभाग ने 16 सितंबर को सर्वे करवाया व अगले ही दिन अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए। इसके बावजूद जिन लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं छोड़ा तो दोबारा नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
लोगों ने जगह से सामान हटा लिए तो सोमवार सुबह दल-बल के साथ विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उपवन संरक्षक मुथु एस, सहायक वन संरक्षक राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मुकुन्दरा हिल्स की सभी रेंजों के रेंज ऑफिसर की मौजूदगी में होम गार्ड समेत 100 वनकर्मियों की टीम तथा 40 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण ध्वस्त किया। करीब 20 ढाबे और कच्चे-पक्के दुकानों-मकानों के अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई सुबह 6.30 बजे शुरू हुई जो 9 बजे तक चली। वन क्षेत्र से लगभग 10 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया ।
विभाग के अनुसार, ढाबे और अन्य अतिक्रमण हटा दिए गए हैं लेकिन यहां चार मकान बने हुए हैं, जिनमें लोग रहते हैं। उन्हें दोबारा से नोटिस जारी किए हैं। निर्धारित अवधि तक जगह नहीं छोड़ने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त हुई जमीन के चारों ओर चारदीवारी कर क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा। सहायक वन संरक्षक कार्यालय और आवास बनाया जाएगा। इससे जमीन सुरक्षित होने के साथ भविष्य में क्षेत्र की चौकसी रहेगी।
अतिक्रमण हटाने का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमियों को पूर्व में नोटिस देने के कारण उन्होंने खुद जगह को खाली कर दिया था। जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले चार दीवारी करवाएंगे।
मुथु एस, उपवन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व