Kota: विभाग ने ताबड़तोड़ मकानों-दुकानों और ढाबों पर चलाया बुलडोजर, ढाई घंटे की कार्रवाई में 10 हैक्टेयर जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त

लोगों ने जगह से सामान हटा लिए तो सोमवार सुबह दल-बल के साथ विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उपवन संरक्षक मुथु एस, सहायक वन संरक्षक राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मुकुन्दरा हिल्स की सभी रेंजों के रेंज ऑफिसर की मौजूदगी में होम गार्ड समेत 100 वनकर्मियों की टीम तथा 40 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण ध्वस्त किया। करीब 20 ढाबे और कच्चे-पक्के दुकानों-मकानों के अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई सुबह 6.30 बजे शुरू हुई जो 9 बजे तक चली। वन क्षेत्र से लगभग 10 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया ।