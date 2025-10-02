Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

Firing On Liquor Businessman: कोटा के कैथूनी पोल थाने के पास शराब व्यापारी संदीप सोलंकी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। संदीप को गोली लगने से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 02, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

CCTV Footage Of Kota Firing: कोटा शहर के कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना हुई। 4 हमलावरों ने घर के पास खड़े शराब व्यवसायी संदीप सोलंकी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उसके बाद फायरिंग कर दी। गोली लगने से संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तत्काल MBS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों को संदीप के पीछे दौड़ते और गोलियां चलाते साफ देखा जा सकता है।

हाथापाई से हुई शुरुआत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर दो बाइकों पर आए थे। उन्होंने पहले संदीप के साथ हाथापाई की और जब वह जान बचाने के लिए भागा तो उसके पीछे-पीछे दौड़ पड़े। सड़क पर दौड़ते हुए संदीप पर फायरिंग की गई। एक गोली संदीप के पैर में लगी जिससे वह नीचे गिर गया।

फोटो: पत्रिका

मौके पर पहुंचीं SP

सूचना मिलने पर कैथूनी पोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर दिया गया। कोटा शहर की SP तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंचीं और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या व्यावसायिक विवाद को वजह माना जा रहा है।दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

कोटा

Updated on:

02 Oct 2025 12:33 pm

Published on:

02 Oct 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

कोटा

राजस्थान न्यूज़

