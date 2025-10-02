Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

सूचना मिलने पर कैथूनी पोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर दिया गया। कोटा शहर की SP तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंचीं और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या व्यावसायिक विवाद को वजह माना जा रहा है।दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।