Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

CCTV Footage Of Kota Firing: कोटा शहर के कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना हुई। 4 हमलावरों ने घर के पास खड़े शराब व्यवसायी संदीप सोलंकी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उसके बाद फायरिंग कर दी। गोली लगने से संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तत्काल MBS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।
यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों को संदीप के पीछे दौड़ते और गोलियां चलाते साफ देखा जा सकता है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर दो बाइकों पर आए थे। उन्होंने पहले संदीप के साथ हाथापाई की और जब वह जान बचाने के लिए भागा तो उसके पीछे-पीछे दौड़ पड़े। सड़क पर दौड़ते हुए संदीप पर फायरिंग की गई। एक गोली संदीप के पैर में लगी जिससे वह नीचे गिर गया।
सूचना मिलने पर कैथूनी पोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर दिया गया। कोटा शहर की SP तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंचीं और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या व्यावसायिक विवाद को वजह माना जा रहा है।दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
