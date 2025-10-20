राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को तय होगा चंबल जल बंटवारा, MP ने 2000 क्यूसेक पानी मांगा



-6656 क्यूसेक दाईं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता।

-1500 क्यूसेक पानी बाईं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता।

-3900 क्यूसेक जल प्रवाह मध्यप्रदेश का।

-2.50 लाख हेक्टेयर भूमि हाड़ौती की सिंचित।

-2.50 लाख हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश की सिंचित।

-3 लाख कोटा, बूंदी और बारां के किसान लाभान्वित।

-124 किमी दाईं मुख्य राजस्थान में।