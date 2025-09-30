Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

रावतभाटा से मध्यप्रदेश के गांधीसागर तक सड़क से आवाजाही के लिए सड़क निर्माण होगा। 50 साल बाद इस का निर्माण होगा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चार सालों से बजट स्वीकृति के बावजूद निविदा का काम अटका हुआ था।

2 min read

कोटा

image

kamlesh sharma

Sep 30, 2025

road Construction

सांकेतिक तस्वीर

रावतभाटा। रावतभाटा से मध्यप्रदेश के गांधीसागर तक सड़क से आवाजाही के लिए सड़क निर्माण होगा। 50 साल बाद इस का निर्माण होगा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चार सालों से बजट स्वीकृति के बावजूद निविदा का काम अटका हुआ था। विधायक सुरेश धाकड़ पिछले एक वर्ष से इस सड़क के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर चुके है। डॉ. धाकड़ ने पिछले दिनों एक समारोह में पंद्रह दिनों में सड़क निविदा होने का दावा किया था। मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर ने सड़क निर्माण की निविदा जारी कर दी है। 31 अक्टूबर को निविदा खोली जाएगी।

7 मीटर चौड़ी होगी सड़क

राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रावतभाटा-गांधीसागर सड़क 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। गांधीसागर सड़क के बनने से जवाहर नगर, जावदा तक के लोगों को राहत मिलेगी। अभी तक यह क्षेत्र खराब सड़क मार्ग के कारण कटा हुआ है।

बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

गांधीसागर में चीता छोड़े गए है। जल्द वहां जंगल सफारी होगी। मध्यप्रदेश का सारा फोकस गांधीसागर पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। गांधीसागर से राजस्थान तक चीता कॉरीडोर विस्तार संभावित है। सड़क मार्ग बेहतर होने से रावतभाटा-गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

500 मीटर पर बनेगा अंडरपास

वन विभाग ने 5 जुलाई को सड़क निर्माण की एनओसी जारी की है। इसमें 500 मीटर पर अंडरपास बनाने की शर्त महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को जंगली जानवरों की आसान आवाजाही के लिए सड़क किनारे वनभूमि पर प्रत्येक 500 मीटर पर चार मीटर ऊंचाई और पांच मीटर चौडाई का अंडरपास निर्माण करना होगा। वन विभाग 40.30 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण भी करेगा।

इनका कहना है

हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। रावतभाटा- गांधीसागर मार्ग पर जल्द सरपट वाहन दौडेंगे। 50 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों को सड़क बनने से राहत मिलेगी।

सुरेश धाकड़, विधायक

5095 लाख की निविदा जारी कर दी गई है। एक माह की निविदा प्रक्रिया के बाद संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जाएगा।

वीरेंद्र नायक, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 03:10 pm

Published on:

30 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजस्थान का रावण, कलक्टर ने भी किया निरीक्षण, 6 घंटे में खड़ा हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण

कोटा

कोटा: कक्षा में वीर की खाली कुर्सी देख भावुक हुए शिक्षक और विद्यार्थी, गर्व से कहता था, ‘सर, अब मैंने हिन्दी उच्चारण ठीक कर लिया’

कोटा

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

कोटा

Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला

Kota Crime
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.