राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

रावतभाटा। रावतभाटा से मध्यप्रदेश के गांधीसागर तक सड़क से आवाजाही के लिए सड़क निर्माण होगा। 50 साल बाद इस का निर्माण होगा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चार सालों से बजट स्वीकृति के बावजूद निविदा का काम अटका हुआ था। विधायक सुरेश धाकड़ पिछले एक वर्ष से इस सड़क के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर चुके है। डॉ. धाकड़ ने पिछले दिनों एक समारोह में पंद्रह दिनों में सड़क निविदा होने का दावा किया था। मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर ने सड़क निर्माण की निविदा जारी कर दी है। 31 अक्टूबर को निविदा खोली जाएगी।