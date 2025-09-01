Rawatbhata: गणेश उत्सव देखकर लौट रहे युवक की तड़प-तड़प कर हुई मौत, 2 मासूम बेटियों के सिर से से उठा पिता का साया

हादसे के बाद उप जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगा परिजन ने हंगामा कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन ने रविवार शाम तक शव नहीं लिया। राणा पूंजा भील विकास समिति और ब्लॉक कांग्रेस ने सोमवार को परमाणु बिजलीघर मार्ग जाम करने की चेतावनी के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में समझौता हुआ। नारू भील शनिवार रात बुद्धा गार्डन से गणेश उत्सव देखकर लौट रहा था। एनटीसी चौराहा पर आरएपीपी की अनुबंधित बस ने उसे कुचल दिया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसने दम तोड़ दिया।