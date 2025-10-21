Patrika LogoSwitch to English

Kota News: 150 किलोमीटर पीछा कर गो-वंशों की बचाई जान, 23 में से 7 नंदियों की दम घुटने से मौत

लगभग तीन घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद सभी गो-सेवकों ने सवाई माधोपुर जिले के चोरू गांव के पास वाहन को पकड़ने में सफलता पाई।

कोटा

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

cow smuggling in Kota

फाइल फोटो- पत्रिका

हिण्डोली। दीपावली के दिन सोमवार को गो रक्षकों ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गोवंश से भरे एक मेटाडोर का लगभग 150 किलोमीटर तक पीछा कर 23 गोवंशों की जान बचाई। हालांकि इनमें से 7 नंदियों की दम घुटने से मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के निकट किशोरपुरा टोल प्लाजा पर एक मेटाडोर जबरन बूम तोड़कर भागी। इस पर वहां मौजूद गो-रक्षकों को शक हुआ कि वाहन में गाय-बैल भरे हुए हैं। उन्होंने तुरंत वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक तेज गति से वाहन लेकर फरार हो गया। इसके बाद श्याम गो रक्षक समिति के अध्यक्ष संदीप वर्मा के नेतृत्व में गो रक्षकों ने वाहन का पीछा शुरू किया।

पुलिस का भी सहयोग

वर्मा ने बताया कि गाड़ी जिस-जिस क्षेत्र से गुजरी, वहां के स्थानीय गो-सेवकों को सूचित किया गया, जिससे वे भी इस मुहिम में जुड़ते गए। लगभग तीन घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद सभी गो सेवकों ने सवाई माधोपुर जिले के चोरू गांव के पास वाहन को पकड़ने में सफलता पाई। इस दौरान पुलिस का भी सहयोग रहा और एक गो-तस्कर मौके से गिरफ्तार किया गया। संदीप वर्मा ने बताया कि वाहन में कुल 23 गोवंश थे, जिन्हें अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। दम घुटने के कारण 7 नंदियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

Published on:

21 Oct 2025 07:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota News: 150 किलोमीटर पीछा कर गो-वंशों की बचाई जान, 23 में से 7 नंदियों की दम घुटने से मौत

