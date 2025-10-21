Kota News: 150 किलोमीटर पीछा कर गो-वंशों की बचाई जान, 23 में से 7 नंदियों की दम घुटने से मौत

वर्मा ने बताया कि गाड़ी जिस-जिस क्षेत्र से गुजरी, वहां के स्थानीय गो-सेवकों को सूचित किया गया, जिससे वे भी इस मुहिम में जुड़ते गए। लगभग तीन घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद सभी गो सेवकों ने सवाई माधोपुर जिले के चोरू गांव के पास वाहन को पकड़ने में सफलता पाई। इस दौरान पुलिस का भी सहयोग रहा और एक गो-तस्कर मौके से गिरफ्तार किया गया। संदीप वर्मा ने बताया कि वाहन में कुल 23 गोवंश थे, जिन्हें अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। दम घुटने के कारण 7 नंदियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।