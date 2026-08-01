CWG 2026 : महिला बॉक्सिंग फाइनल में राजस्थान की बेटी आज रच सकती है इतिहास, पर अरुंधति चौधरी को पदक मिलना है तय

CWG 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का मुकाबला इग्लैंड के Chantelle Reid से होगा। राजस्थान की बेटी आज इतिहास रच सकती है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग में भारत का पदक पक्का है। अब गोल्ड मिलता है या रजत। इसका फैसला आज होगा। एक अगस्त यानि आज अरुंधति चौधरी का इंग्लैंड की चैटेल रीड़ से मुकाबला होगा। चैटेल ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की लेकीशा पेरगोलिटी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 9.30 बजे खेला जाएगा।