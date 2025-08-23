Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Heavy Rain In Rajasthan: भारी बारिश से ट्रैक पर भर गया पानी, 15+ ट्रेनें प्रभावित, देखें लिस्ट

Water-logging On Kota Railway Track: भारी बारिश के कारण ट्रैक पर पानी आने से ट्रेनों को सतर्कता बरतते हुए प्रतिबंधित गति से धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। कई यात्री और मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं।

कोटा

Akshita Deora

Aug 23, 2025

Play video
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Kota Weather Update: कोटा रेल मंडल की दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह भारी बारिश के कारण आमली और सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। रात 12 बजे आमली स्टेशन के पास और सुबह करीब 6 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन पर पानी आने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। ट्रैक पर पानी भरने के चलते कोटा से सवाई माधोपुर और जयपुर से कोटा मार्ग की कई ट्रेनें देर से चल रही हैं।

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भारी बारिश के कारण ट्रैक पर पानी आने से ट्रेनों को सतर्कता बरतते हुए प्रतिबंधित गति से धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। कई यात्री और मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। कोटा से रवाना हुई और दिल्ली से कोटा आने वाली गाड़ियों को लबान, आमली, इंद्रगढ़, कापरेन, लाखेरी और देवपुरा स्टेशन के पास रोककर धीरे-धीरे निकाला गया।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान
जयपुर
image

ये ट्रेनें हुईं प्रभावित

ट्रेन नंबर 12402 देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस सवाई माधोपुर पर 1 घंटा 48 मिनट देरी से पहुंची, जबकि 12904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेंपल मेल 1 घंटा 35 मिनट लेट रही। 22982 श्रीगंगानगर-कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 3 घंटे लेट है। 61622 सवाई माधोपुर-कोटा मेमू ट्रेन को सुबह 4 बजे की जगह 8:30 बजे चलना था, लेकिन अब तक रवाना नहीं हुई।

इसी तरह 19808 सिरसा-कोटा 1 घंटा 42 मिनट लेट कोटा पहुंची। 22656 निजामुद्दीन-एर्नाकुलम सुपरफास्ट सुबह 11 बजे तक भी नहीं पहुंची। 12059 कोटा-निजामुद्दीन जनशताब्दी और 22633 तिरुवनंतपुरम-निजामुद्दीन सुपरफास्ट भी 2 घंटे देरी से पहुंची। 12181 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 9 बजे की जगह 11 बजे तक भी सवाई माधोपुर नहीं पहुंची। 12955 मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट और 12903 बांद्रा-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल भी देरी से पहुंचीं।

अन्य प्रभावित ट्रेनें

कोटा-यमुना ब्रिज पैसेंजर (59813) लबान स्टेशन पर अटकी रही, जबकि उसका सवाई माधोपुर पहुंचने का समय 10:15 था, लेकिन 11:15 तक नहीं पहुंच सकी। 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस, 22969 ओखा-बनारस एक्सप्रेस और 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस भी घंटों लेट हैं। 20813 पुरी-जोधपुर सुपरफास्ट, 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस और 12979 बांद्रा-जयपुर सुपरफास्ट में भी 1 से 2 घंटे की देरी हुई।

ये भी पढ़ें

Red Alert: राजस्थान में 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
राजस्थान: 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 07:53 am

Published on:

23 Aug 2025 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Heavy Rain In Rajasthan: भारी बारिश से ट्रैक पर भर गया पानी, 15+ ट्रेनें प्रभावित, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.