Heavy Rain In Rajasthan: भारी बारिश से ट्रैक पर भर गया पानी, 15+ ट्रेनें प्रभावित, देखें लिस्ट

Kota Weather Update: कोटा रेल मंडल की दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह भारी बारिश के कारण आमली और सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। रात 12 बजे आमली स्टेशन के पास और सुबह करीब 6 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन पर पानी आने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। ट्रैक पर पानी भरने के चलते कोटा से सवाई माधोपुर और जयपुर से कोटा मार्ग की कई ट्रेनें देर से चल रही हैं।