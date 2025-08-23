Heavy Rain In Rajasthan: भारी बारिश से ट्रैक पर भर गया पानी, 15+ ट्रेनें प्रभावित, देखें लिस्ट

Kota Weather Update: कोटा रेल मंडल की दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह भारी बारिश के कारण आमली और सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। रात 12 बजे आमली स्टेशन के पास और सुबह करीब 6 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन पर पानी आने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। ट्रैक पर पानी भरने के चलते कोटा से सवाई माधोपुर और जयपुर से कोटा मार्ग की कई ट्रेनें देर से चल रही हैं।
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भारी बारिश के कारण ट्रैक पर पानी आने से ट्रेनों को सतर्कता बरतते हुए प्रतिबंधित गति से धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। कई यात्री और मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। कोटा से रवाना हुई और दिल्ली से कोटा आने वाली गाड़ियों को लबान, आमली, इंद्रगढ़, कापरेन, लाखेरी और देवपुरा स्टेशन के पास रोककर धीरे-धीरे निकाला गया।
ट्रेन नंबर 12402 देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस सवाई माधोपुर पर 1 घंटा 48 मिनट देरी से पहुंची, जबकि 12904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेंपल मेल 1 घंटा 35 मिनट लेट रही। 22982 श्रीगंगानगर-कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 3 घंटे लेट है। 61622 सवाई माधोपुर-कोटा मेमू ट्रेन को सुबह 4 बजे की जगह 8:30 बजे चलना था, लेकिन अब तक रवाना नहीं हुई।
इसी तरह 19808 सिरसा-कोटा 1 घंटा 42 मिनट लेट कोटा पहुंची। 22656 निजामुद्दीन-एर्नाकुलम सुपरफास्ट सुबह 11 बजे तक भी नहीं पहुंची। 12059 कोटा-निजामुद्दीन जनशताब्दी और 22633 तिरुवनंतपुरम-निजामुद्दीन सुपरफास्ट भी 2 घंटे देरी से पहुंची। 12181 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 9 बजे की जगह 11 बजे तक भी सवाई माधोपुर नहीं पहुंची। 12955 मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट और 12903 बांद्रा-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल भी देरी से पहुंचीं।
कोटा-यमुना ब्रिज पैसेंजर (59813) लबान स्टेशन पर अटकी रही, जबकि उसका सवाई माधोपुर पहुंचने का समय 10:15 था, लेकिन 11:15 तक नहीं पहुंच सकी। 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस, 22969 ओखा-बनारस एक्सप्रेस और 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस भी घंटों लेट हैं। 20813 पुरी-जोधपुर सुपरफास्ट, 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस और 12979 बांद्रा-जयपुर सुपरफास्ट में भी 1 से 2 घंटे की देरी हुई।