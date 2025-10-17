Kota: आधी रात को स्कूल पहुंचे ऊर्जा मंत्री तो मच गया हड़कंप, सरिए से खुदवाई छत तो चौंके, घटिया निर्माण की खुली पोल

चौपाल में ग्रामीणों ने स्कूल की छत के घटिया निर्माण की शिकायत की। मंत्री नागर ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि छत को तुड़वाकर दूसरी छत बनवा दी है। इस पर मंत्री नागर जांच करने के लिए ग्रामीणों के साथ स्कूल भवन पहुंचे। उन्होंने छत को सरिया के द्वारा खुदवाया तो उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी की मात्रा और बजरी की जगह क्रशर डस्ट का उपयोग पाया गया, जबकि छत को तोड़कर नहीं बनाया गया। पुरानी छत पर ही पिलर लगाकर आगे का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। मंत्री नागर ने निर्माण सामग्री का सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी में जांच के लिए भिजवाया। वहीं छत को तोड़कर पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि झाड़ आमली में तकरीबन 4 करोड रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।