Kota: आधी रात को स्कूल पहुंचे ऊर्जा मंत्री तो मच गया हड़कंप, सरिए से खुदवाई छत तो चौंके, घटिया निर्माण की खुली पोल

देवली क्षेत्र के झाड़ आमली गांव में स्कूल भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (फोटो: पत्रिका)
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को भी सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। बुधवार रात करीब 11:30 बजे झाड़ आमली पहुंचे, यहां चौपाल पर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण की शिकायत की। इस पर मंत्री आधी रात ही स्कूल पहुंचे तो घटिया निर्माण कार्य देखकर दंग रह गए। बेहद घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने पर मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए।
चौपाल में ग्रामीणों ने स्कूल की छत के घटिया निर्माण की शिकायत की। मंत्री नागर ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि छत को तुड़वाकर दूसरी छत बनवा दी है। इस पर मंत्री नागर जांच करने के लिए ग्रामीणों के साथ स्कूल भवन पहुंचे। उन्होंने छत को सरिया के द्वारा खुदवाया तो उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी की मात्रा और बजरी की जगह क्रशर डस्ट का उपयोग पाया गया, जबकि छत को तोड़कर नहीं बनाया गया। पुरानी छत पर ही पिलर लगाकर आगे का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। मंत्री नागर ने निर्माण सामग्री का सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी में जांच के लिए भिजवाया। वहीं छत को तोड़कर पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि झाड़ आमली में तकरीबन 4 करोड रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।
पिछले दिनों डूंगरज्या गांव में ऊर्जा मंत्री ने संस्कृत विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्ष में घटिया निर्माण का मामला पकड़ा था। मंत्री के निर्देश पर जिला परिषद ने जांच कमेटी गठित कर दी, जो जांच कर रही है। स्कूल के कक्षा कक्षों के निर्माण कार्य का सैंपल लैब में भेजा हुआ है, उसकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है।
ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। उच्च गुणवत्ता का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। पिछले 8-10 साल में जो निर्माण हुए उनको भी अनुपयोगी बताकर बंद करना पड़ा है। ऐसी, नौबत फिर से नहीं आए। इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह विजन भी है। अधिकारी लीपापोती करते हैं तो थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। ऐसे में, अधिकारी भी जांच के दायरे में होंगे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि यदि सांगोद विधानसभा क्षेत्र में घटिया निर्माण पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
