Kota Suicide: कर्ज से परेशान किसान ने किया सुसाइड, इलाज के दौरान हुई मौत, अतिवृष्टि से खराब हो गई थी 2 सीजन की फसल

परिजनों ने बताया कि जगदीश ने मुनाफा काश्त (ठेके पर खेती) पर फसल की थी। खरीफ सीजन में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद रबी सीजन में उसने सरसों की बुवाई की लेकिन वह फसल भी बारिश से खराब हो गई। लगातार दो सीजन में घाटा होने से वह मानसिक तनाव में आ गया था।