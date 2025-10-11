Kota Suicide: कर्ज से परेशान किसान ने किया सुसाइड, इलाज के दौरान हुई मौत, अतिवृष्टि से खराब हो गई थी 2 सीजन की फसल

मृतक किसान की फाइल फोटो: पत्रिका
Farmer Committed Suicide: कोटा जिले के इटावा कस्बे से एक दुखद मामला सामने आया है जहां कर्ज और लगातार फसल खराब होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान 55 साल के जगदीश प्रजापत के रूप में हुई है।
इटावा थाना क्षेत्र के ASI कमल प्रकाश मीणा ने बताया कि जगदीश ने गुरुवार को आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत इटावा चिकित्सालय लेकर गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया। लेकिन शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि जगदीश ने मुनाफा काश्त (ठेके पर खेती) पर फसल की थी। खरीफ सीजन में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद रबी सीजन में उसने सरसों की बुवाई की लेकिन वह फसल भी बारिश से खराब हो गई। लगातार दो सीजन में घाटा होने से वह मानसिक तनाव में आ गया था।
परिजन महावीर ने जानकारी दी कि जगदीश पर लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। खेती से कोई मुनाफा नहीं हो पाने और कर्ज बढ़ते जाने के कारण वह गहरी चिंता में था।
घटना के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने और किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने शव अपने साथ ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग