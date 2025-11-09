Kota Murder: कोटा के युवक की मौत, कार से टक्कर मारने के बाद कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ हमला

इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आसिफ अपनी कार की सर्विस के लिए न्यू मोटर मार्केट में छोड़कर गया था। रात में जब वह गाड़ी लेने वापस पहुंचा तो करीब 8-10 बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर अपनी कार चढ़ा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।