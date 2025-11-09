Kota Murder: कोटा के युवक की मौत, कार से टक्कर मारने के बाद कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ हमला

मृतक युवक का फाइल फोटो: पत्रिका
कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के न्यू मोटर मार्केट में 6 नवंबर को हमले में घायल युवक ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि फल-सब्जी मंडी में ठेला लगाने वाले आसिफ कालिया (34), निवासी किशोरपुरा पर बदमाशों ने कार से टक्कर मारने के बाद फायरिंग और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया था।
इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आसिफ अपनी कार की सर्विस के लिए न्यू मोटर मार्केट में छोड़कर गया था। रात में जब वह गाड़ी लेने वापस पहुंचा तो करीब 8-10 बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर अपनी कार चढ़ा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मृतक के भाई आरिफ ने बताया कि आसिफ की फल-सब्जी मंडी में कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। पहले भी झगड़े के दो मामलों में राजीनामा हो चुका था, लेकिन 6 नवंबर की रात उसी रंजिश के चलते इंसाफ, रेहान और उनके साथियों ने हमला किया। उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।
