Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Murder: कोटा के युवक की मौत, कार से टक्कर मारने के बाद कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ हमला

Kota Firing And Murder: फल-सब्जी मंडी में ठेला लगाने वाले आसिफ कालिया (34), निवासी किशोरपुरा पर बदमाशों ने कार से टक्कर मारने के बाद फायरिंग और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 09, 2025

मृतक युवक का फाइल फोटो: पत्रिका

कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के न्यू मोटर मार्केट में 6 नवंबर को हमले में घायल युवक ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि फल-सब्जी मंडी में ठेला लगाने वाले आसिफ कालिया (34), निवासी किशोरपुरा पर बदमाशों ने कार से टक्कर मारने के बाद फायरिंग और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया था।

इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आसिफ अपनी कार की सर्विस के लिए न्यू मोटर मार्केट में छोड़कर गया था। रात में जब वह गाड़ी लेने वापस पहुंचा तो करीब 8-10 बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर अपनी कार चढ़ा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

रंजिश के चलते हुआ था हमला

मृतक के भाई आरिफ ने बताया कि आसिफ की फल-सब्जी मंडी में कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। पहले भी झगड़े के दो मामलों में राजीनामा हो चुका था, लेकिन 6 नवंबर की रात उसी रंजिश के चलते इंसाफ, रेहान और उनके साथियों ने हमला किया। उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

पति के फोन पर आया मैसेज का अलर्ट, सोशल मीडिया देखा तो सामने था पत्नी का अश्लील वीडियो, चार युवक…
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Murder: कोटा के युवक की मौत, कार से टक्कर मारने के बाद कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ हमला

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सामने भिड़े धारीवाल और गुंजल के समर्थक, पुलिस ने किया बीच-बचाव

Rajasthan Congress
कोटा

Vande Bharat Sleeper Train: 160 KM की स्पीड में वंदे भारत पर किया गया ऐसा बड़ा परीक्षण, जानें फिर क्या हुआ

Vande Bharat Sleeper Train
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, उड़द व लहसुन तेज

Kota Mandi
कोटा

Good News: राजस्थान में यहां बनेगी चमचमाती हुई नई सड़क, MP तक सफर होगा आसान, इतनी होगी चौड़ाई

Rawatbhata-Gandhisagar road
कोटा

Double murder case : कपड़े से महिला और हाथों से बच्ची का गला घोंटकर की थी हत्या

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.