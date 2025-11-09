Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार डंपर ने मां-बेटे को रौंदा, बाइक के उड़ गए परखच्चे, सड़क पर ही पड़ा रहा महिला का शव

नीमकाथाना के जीर की घाटी में तेज रफ्तार डंपर ने मां-बेटे को कुचल दिया, जिससे मां की मौके पर मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 09, 2025

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (फोटो: पत्रिका )

Dumper Hit Bike: नीमकाथाना के सदर थाना क्षेत्र इलाके के जीर की घाटी के पास शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार झुंझुनूं जिले के गुड़ापौंख निवासी धर्मपाल (25) अपनी मां बिरमा देवी के साथ पाटन से नीमकाथाना लौट रहा था। शाम करीब सात बजे जीर की घाटी के पास सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मां-बेटा सड़क पर दूर जा गिरे।

दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल धर्मपाल और उसकी मां को सड़क पर पड़े देखा। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन एंबुलेंस के देर से पहुंचने को लेकर लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने निजी वाहन से गंभीर घायल धर्मपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।

देर रात तक जाम में फंसे रहे वाहन

हादसे के बाद देर रात तक बिरमा देवी का शव देर रात तक सड़क पर पड़ा रहा। इसकी जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए तथा सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही। जाम के चलते कोटपूतली-कुचामन स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालक कच्चे रास्ते में गंतव्य की ओर निकले।



Published on:

09 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Accident: तेज रफ्तार डंपर ने मां-बेटे को रौंदा, बाइक के उड़ गए परखच्चे, सड़क पर ही पड़ा रहा महिला का शव

