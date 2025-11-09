Rajasthan Accident: तेज रफ्तार डंपर ने मां-बेटे को रौंदा, बाइक के उड़ गए परखच्चे, सड़क पर ही पड़ा रहा महिला का शव

दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल धर्मपाल और उसकी मां को सड़क पर पड़े देखा। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन एंबुलेंस के देर से पहुंचने को लेकर लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने निजी वाहन से गंभीर घायल धर्मपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।