Rajasthan Accident: तेज रफ्तार डंपर ने मां-बेटे को रौंदा, बाइक के उड़ गए परखच्चे, सड़क पर ही पड़ा रहा महिला का शव

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (फोटो: पत्रिका )
Dumper Hit Bike: नीमकाथाना के सदर थाना क्षेत्र इलाके के जीर की घाटी के पास शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जानकारी के अनुसार झुंझुनूं जिले के गुड़ापौंख निवासी धर्मपाल (25) अपनी मां बिरमा देवी के साथ पाटन से नीमकाथाना लौट रहा था। शाम करीब सात बजे जीर की घाटी के पास सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मां-बेटा सड़क पर दूर जा गिरे।
दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल धर्मपाल और उसकी मां को सड़क पर पड़े देखा। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन एंबुलेंस के देर से पहुंचने को लेकर लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने निजी वाहन से गंभीर घायल धर्मपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।
हादसे के बाद देर रात तक बिरमा देवी का शव देर रात तक सड़क पर पड़ा रहा। इसकी जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए तथा सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही। जाम के चलते कोटपूतली-कुचामन स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालक कच्चे रास्ते में गंतव्य की ओर निकले।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग