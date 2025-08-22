Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Alert In Kota: ‘मूसलाधार बारिश’ ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड, कलक्टर ने दिया 2 दिन छुट्टी का आदेश, घरों-दुकानों में भी भर गया पानी, खाली कराई बस्तियां

Flood Like Situation In Hadoti: कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कालबेलिया बस्ती, तलाई मोहल्ला, गरीब नवाज कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में घरों में पानी घुस चुका है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 22, 2025

Play video
फोटो: पत्रिका

कोटा जिले में पिछले 2 दिनों से रुक-रूककर लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को चिंताजनक बना दिया है। गुरुवार से जारी मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर की कई कॉलोनियों, बाजारों और बस्तियों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने आज 22 अगस्त और कल 23 अगस्त को भी जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

बांधों के गेट खोलकर निकासी शुरू

image

कोटा बैराज लबालब भर चुका है, जिससे चंबल की दोनों नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। राणा प्रताप सागर बांध से 600 क्यूसेक और जवाहर सागर से 3000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चेचट के ताकली बांध का एक गेट खोल दिया गया है। गुढ़ा बांध से भी प्रति सैकंड 3600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

सुल्तानपुर में बिगड़े हालात, कई बस्तियों में भरा पानी

कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कालबेलिया बस्ती, तलाई मोहल्ला, गरीब नवाज कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में घरों में पानी घुस चुका है।

मुख्य सड़क पर 3-4 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह बंद है। सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

खेत जलमग्न, पुलिया पर पानी से संपर्क कटा

इटावा, अरण्डखेडा, पीपल्दा और विनायका गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। सुखनी नदी की पुलिया पर 3 फीट पानी बहने से डेढ़ दर्जन गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट गया है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है।

प्रशासन की अपील 'नदी-नालों से दूर रहें'

कोटा ग्रामीण पुलिस और प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति या पशुधन नदी या नालों के किनारे न जाए। आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी थाना या कोटा ग्रामीण कंट्रोल रूम (07442350888) पर संपर्क करें। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Updated on:

22 Aug 2025 02:03 pm

Published on:

22 Aug 2025 02:02 pm

Alert In Kota: 'मूसलाधार बारिश' ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड, कलक्टर ने दिया 2 दिन छुट्टी का आदेश, घरों-दुकानों में भी भर गया पानी, खाली कराई बस्तियां

