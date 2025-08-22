Alert In Kota: ‘मूसलाधार बारिश’ ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड, कलक्टर ने दिया 2 दिन छुट्टी का आदेश, घरों-दुकानों में भी भर गया पानी, खाली कराई बस्तियां

कोटा जिले में पिछले 2 दिनों से रुक-रूककर लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को चिंताजनक बना दिया है। गुरुवार से जारी मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर की कई कॉलोनियों, बाजारों और बस्तियों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने आज 22 अगस्त और कल 23 अगस्त को भी जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।