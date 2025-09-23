‘…लेकिन अफसोस, वे मेरी आंखों के सामने बह गए’, 12 साल के दोस्त ने सुनाया पूरा हादसा, छुआरी धाम में बहे 4 किशोर, 1 की मौत, 3 लापता

सोमवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सात किशोर छुआरी धाम घूमने पहुंचे। वहां सभी नदी में नहाने लगे। इस दौरान एक किशोर अशफाक (17) पानी में डूबने लगा तो अन्य दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस प्रयास में एक-एक कर तीन अन्य किशोर सोनू सुमन (17), मोहित सुमन (18) और आयुष गुर्जर (16) भी बह गए। नदी में गहराई से थोड़े दूर होने की वजह से अभिषेक योगी और धर्मराज योगी और किनारे बैठा विक्रम सुमन बच गए।