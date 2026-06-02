दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन बनकर कोटा के सर्राफा व्यापारी को बेच दी नकली चांदी की सिल्ली, पुलिस ने UP से किया गिरफ्तार

सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि 19 नवंबर 2024 को रिद्धि-सिद्धि नगर निवासी सर्राफा व्यवसायी दिनेश जैन ने कोटा के कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि विनीत बंसल नामक व्यक्ति ने खुद को दिल्ली का बड़ा व्यापारी बताकर संपर्क किया और चांदी की सिल्ली दिखाकर भरोसा जीता। बाद में उसने 360.250 ग्राम सोना लिया और भुगतान की सुरक्षा के नाम पर करीब 29 किलो 869 ग्राम वजन की चांदी की सिल्ली छोड़ गया। जांच में सिल्ली नकली निकली, जिसके बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, फोटो, तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की।