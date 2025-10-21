Kota Crime: दोस्तों ने पटाखे देने बुलाया और चाकू से कर दिया वार, पिता पहुंचे तो बेटे के पेट से बाहर निकली हुई थी आंतें

घायल दीपक की फोटो: पत्रिका
Kota Stabbing Case: दीपावली की रात कोटा शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक युवक पर उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों ने उसे पटाखे देने के बहाने बुलाया और पेट में कई बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दीपावली की खुशियाँ कुछ ही पलों में खून और मातम में बदल गईं।
जानकारी के अनुसार आरके पुरम क्षेत्र निवासी दीपक सुमन नामक युवक को दीपावली की रात करीब 10:30 बजे उसके दोस्तों का फोन आया। उन्होंने कहा कि 'पटाखे लेने आ जाओ।' दीपक दोस्तों पर भरोसा कर घर से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद परिवार को सूचना मिली कि दीपक पर चाकू से हमला हुआ है।
जब पिता सुनील सुमन मौके पर पहुंचे तो दिल दहला देने वाला दृश्य था। दीपक खून से लथपथ पड़ा था उसके पेट में 5-6 बार चाकू मारे गए। जिससे आंतें बाहर निकल आई। परिवारजन तुरंत उसे कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में भर्ती किया।
सूचना मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यह मामला आपसी विवाद या पुरानी रंजिश से जुड़ा लग रहा है।
