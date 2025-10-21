Kota Crime: दोस्तों ने पटाखे देने बुलाया और चाकू से कर दिया वार, पिता पहुंचे तो बेटे के पेट से बाहर निकली हुई थी आंतें

Kota Stabbing Case: दीपावली की रात कोटा शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक युवक पर उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों ने उसे पटाखे देने के बहाने बुलाया और पेट में कई बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दीपावली की खुशियाँ कुछ ही पलों में खून और मातम में बदल गईं।