गैंगस्टर रणवीर हत्याकांड: 6 साल से फरार दो शूटर गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल मिली, किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपी कोटा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वे मकबरा इलाके के एक मुसाफिर खाने में ठहरने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मकबरा थाना अधिकारी लइक अहमद होटल और धर्मशालाओं की नियमित चेकिंग पर थे। जांच के दौरान दोनों संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसमें उनकी पहचान रणवीर हत्याकांड के फरार शूटरों के रूप में हुई। तलाशी में एक लोडेड पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रणवीर हत्याकांड में भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा।