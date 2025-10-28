खुशखबरी: राजस्थान में यहां 59.50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 6.5 KM की सर्विस रोड

जहां कभी यह क्षेत्र पिछड़ा माना जाता था, वहीं अब यहां चिकित्सालय और महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य प्रगतिरत हैं एवं कई कार्य स्वीकृत होने वाले है, जिनसे क्षेत्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान होगा एवं जिन कॉलोनियों में पट्टे जारी नहीं हुए है उनमें भी शीघ्र ही पट्टे दिये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद राम मोहन मित्रा ने किया।