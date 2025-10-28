Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी: राजस्थान में यहां 59.50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 6.5 KM की सर्विस रोड

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा NHAI की ओर से स्वीकृत 59.50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से उमेदगंज नहर से नयानोहरा अंडरपास कुल 6.5 किलोमीटर की दोनों ओर सर्विस रोड एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे।

कोटा

Akshita Deora

Oct 28, 2025

नयानोहरा से उमेदगंज तक सर्विस रेाड का शिलान्यास करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी (फोटो: पत्रिका)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने सोमवार को थेगड़ा रोड पर एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में नयानोहरा से उमेदगंज तक 60 करोड़ की लागत से सर्विस रोड के कार्य का शिलान्यास किया। इस रोड के बनने से क्षेत्र की 15 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेंगी। समारोह में जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी मंचासीन थे।

शिलान्यास व लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का दिवाली स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाडपुरा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य प्रगति पर है। हमारा संकल्प है कि क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से पहुंचे, साथ ही लाडपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रतिबद्धता से काम करेंगे। विधायक कल्पना देवी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति कई गुना बढ़ी है।

जहां कभी यह क्षेत्र पिछड़ा माना जाता था, वहीं अब यहां चिकित्सालय और महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य प्रगतिरत हैं एवं कई कार्य स्वीकृत होने वाले है, जिनसे क्षेत्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान होगा एवं जिन कॉलोनियों में पट्टे जारी नहीं हुए है उनमें भी शीघ्र ही पट्टे दिये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद राम मोहन मित्रा ने किया।

इस मौके पर पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास, भाजपा शहर उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, शहर जिला महामंत्री रामलाल टटवाडिया, शहर महामंत्री महावीर नायक, एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक मीणा, मंडल अध्यक्ष मनोज तलाईचा, मनोज गोस्वामी, नरेन्द्र मेघवाल, पार्षद दीपकंवर खटाना, गिरिराज महावर, विजय लक्ष्मी प्रजापति, योगेन्द्र सिंह राजावत, ओम खटाना सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

6.5 किलोमीटर सर्विस रोड बनेगी

विधायक कल्पना देवी ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई ) की ओर से स्वीकृत 59.50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (कोटा बाईपास) से उमेदगंज नहर से नयानोहरा अंडरपास कुल 6.5 किलोमीटर की दोनों ओर सर्विस रोड एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे।

28 Oct 2025 12:17 pm

28 Oct 2025 12:14 pm

