किसानों के लिए खुशखबरी: रबी फसलों को मिलेगा पर्याप्त पानी, सरसों-गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीद

चंबल नदी के मध्यप्रदेश कैचमेंट में अच्छी बारिश से गांधीसागर बांध में लगातार हो रही पानी की आवक से बांध का एक स्लूज (छोटा) गेट पिछले 30 घंटों से खुला हुआ है। गेट से 19 हजार 472 क़्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। यहां विद्युत उत्पादन किया जाकर 3575 क़्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। राणा प्रताप सागर बांध में 15 हजार 206 क़्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। पन बिजलीघर से बिजली उत्पादन किया जाकर 9 हजार 272 क़्यूसेक पानी की निकासी जारी है। जवाहर सागर बांध में 10 हजार 307 क़्यूसेक पानी की आवक और बिजली उत्पादन कर 12 हजार 571 क़्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।