Rajasthan: अब 160 KMPH की रफ्तार से दौडे़ंगी ट्रेनें, 2890.39 करोड़ की लागत से तैयार हुआ हाईस्पीड ट्रैक

नागदा-मथुरा के 545 किमी की दूरी में रेलवे लाइन के दोनों तरफ 1090 किमी का मवेशियों को रोकने के लिए ट्रैक सुरक्षा घेरे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा विद्युत लोको पर कवच सिस्टम का इंस्टॉलेशन, स्टेशनों पर कवच टॉवर स्थापित किए जा चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने और दूरसंचार टॉवर स्थापित करने का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूरे मार्ग पर ट्रैकसाइड उपकरण स्थापित कर लिए गए है। मार्ग के 4 मुख्य एवं 300 छोटे ब्रिज की वहन क्षमता में सुधार करते हुए अपग्रेड किया गया है। ब्रिज स्लीपरों को भी बदला गया है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक के मार्ग के सभी कर्व के एलाइनमेंट का सुधार किया है। सड़क दुर्घटना को समाप्त करने के लिए नान इंटरलॉक समपार फाटकों को समाप्त कर दिया गया है।