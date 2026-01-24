24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान के इस शहर में कार के पैसों में खरीदें अपना घर, कीमत करीब साढ़े चार लाख, ऐसे करें आवेदन…

Kota Housing News: उल्लेखनीय है कि बढ़ती महंगाई के दौर में साढ़े चार लाख में घर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह भी पक्की सड़क, बिजली, पानी, पार्क और अन्य सुविधाओं के साथ।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Jayant Sharma

Jan 24, 2026

flat

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- पत्रिका

KDA News: क्या आपने कभी सोचा है कि जितने पैसों में आज के दौर में एक अच्छी कार आती हैए उतने में ही आपका अपना सपनों का घर भी मिल सकता है ? जी हां, शिक्षा नगरी कोटा के उन हजारों लोगों के लिए आज की सुबह एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है जो सालों से किराये के कमरों में रहकर अपना घर बसाने का सपना देख रहे थे।

कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने झालावाड़ रोड स्थित जगपुरा में एक बेहद सस्ती और आधुनिक आवासीय योजना लॉन्च की है। इस योजना का औपचारिक शिलान्यास शनिवार को किया गया। यह योजना कोटा शहर को स्लम फ्री बनाने की ओर एक बड़ा कदम बताई जा रही है।

इतनी कम कीमत कैसे…

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी कीमत और मिलने वाली सब्सिडी है। जगपुरा में कुल 832 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। दो से तीन अलग-अलग कैटेगिरी में इन फ्लैट को बनाया जारहा है। सबसे कम ईड्ब्लयूएस श्रेणी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बन रहे फ्लैट की वास्तविक कीमत 6.98 लाख रुपये है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी के बाद, यह घर आपको मात्र 4.48 लाख रुपये में मिलेगा। इसी तरह एलआईजी फ्लैट्स भी बनाए जा रहे हैं, मध्यम आय वर्ग के लिए बने इन फ्लैट्स की कीमत 10.72 लाख रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 544 और बाकि फ्लैट एलआईजी वर्ग के लिए बन रहे हैं। यह योजना 37 हजार वर्ग मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली है।

शानदार सुविधाएं और लोकेशन

जगपुरा की यह लोकेशन झालावाड़ रोड पर होने के कारण भविष्य के लिहाज से बेहद प्राइम मानी जा रही है। करीब 42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन फ्लैट्स में न केवल पक्की सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था होगी, बल्कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क और कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। फ्लैट्स का साइज 325 से 500 वर्गफीट के बीच होगा।

ऐसे करें आवेदन

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। आप कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास और बैंक डिटेल्स जरूरी हैं। मकानों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से यानी लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बढ़ती महंगाई के दौर में साढ़े चार लाख में घर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह भी पक्की सड़क, बिजली, पानी, पार्क और अन्य सुविधाओं के साथ।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: इस शहर पर सरकार खर्च करेगी 682 करोड़… पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत कई बड़े Projects
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 01:31 pm

Published on:

24 Jan 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान के इस शहर में कार के पैसों में खरीदें अपना घर, कीमत करीब साढ़े चार लाख, ऐसे करें आवेदन…

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खुशखबरी: सस्ते में मिलेंगे पक्के घर, लोकसभा अध्यक्ष ने किया 832 अफोर्डेबल आवासों का शिलान्यास, 67 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Govt-Flats-Under-CM-Jan-Awas-Yojana-Online-Apply-1
कोटा

‘देश बचाना है तो पहले गाय को बचाना होगा…’, रामगंजमंडी में हो रही कथा में बोले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री

Bageshwar Dham
कोटा

Good News: 160 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, कोटा मंडल में इस ट्रैक पर कर्व होंगे सीधे

Rajasthan electric railway track
कोटा

FREE Entry: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कोटा में 18 साल की लड़कियों को मिलेगा ये निःशुल्क तोहफा, सिर्फ दिखाना होगा आधार कार्ड

Free Entry
कोटा

Gold-Silver Price: फिर उछले सोना-चांदी के भाव, चांदी 14 हजार महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

gold silver
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.