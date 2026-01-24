राजस्थान के इस शहर में कार के पैसों में खरीदें अपना घर, कीमत करीब साढ़े चार लाख, ऐसे करें आवेदन…

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी कीमत और मिलने वाली सब्सिडी है। जगपुरा में कुल 832 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। दो से तीन अलग-अलग कैटेगिरी में इन फ्लैट को बनाया जारहा है। सबसे कम ईड्ब्लयूएस श्रेणी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बन रहे फ्लैट की वास्तविक कीमत 6.98 लाख रुपये है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी के बाद, यह घर आपको मात्र 4.48 लाख रुपये में मिलेगा। इसी तरह एलआईजी फ्लैट्स भी बनाए जा रहे हैं, मध्यम आय वर्ग के लिए बने इन फ्लैट्स की कीमत 10.72 लाख रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 544 और बाकि फ्लैट एलआईजी वर्ग के लिए बन रहे हैं। यह योजना 37 हजार वर्ग मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली है।