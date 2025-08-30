Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: माता-पिता के सामने टायर के नीचे दब गया ढाई साल का बेटा, गलत साइड से आ रहे ट्रक ने ले ली जान, दंपति गंभीर घायल

Truck Hit Bike: घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

कोटा

Akshita Deora

Aug 30, 2025

गुस्साए लोगों ने किया हंगामा (फोटो: पत्रिका)

Boy Died In Rajasthan Road Accident: कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कस्बे के पास एक फार्म के सामने गलत साइड से आ रहे ट्रक ने एक बाइक को सामने से टक्कर मार दी। बाइक पर एक दंपती और उनका ढाई साल का मासूम बेटा सवार था। हादसे में बच्चा ट्रक के टायर के नीचे आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माता-पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची।

ससुराल से लौट रहे थे घर

जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर निवासी शुभम प्रजापति (28) अपनी पत्नी ज्योति और ढाई साल के बेटे केशव के साथ बाइक से ससुराल से लौट रहा था। वह मांगरोल में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर आ रहा था। इसी दौरान, फार्म के पास कोटा की ओर से आ रहे एक ट्रक ने अचानक गलत साइड में जाकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

माता-पिता घायल

टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा ट्रक के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायल शुभम और उसकी पत्नी को सुल्तानपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है।

गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजन और स्थानीय लोग भारी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। लोगों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

30 Aug 2025 11:17 am

Published on:

30 Aug 2025 11:15 am

