Kota: माता-पिता के सामने टायर के नीचे दब गया ढाई साल का बेटा, गलत साइड से आ रहे ट्रक ने ले ली जान, दंपति गंभीर घायल

Boy Died In Rajasthan Road Accident: कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कस्बे के पास एक फार्म के सामने गलत साइड से आ रहे ट्रक ने एक बाइक को सामने से टक्कर मार दी। बाइक पर एक दंपती और उनका ढाई साल का मासूम बेटा सवार था। हादसे में बच्चा ट्रक के टायर के नीचे आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माता-पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए।