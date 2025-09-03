राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर: कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, दिल्ली-मुंबई रूट की कई ट्रेनें फंसी

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गांव और कस्बों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। उधर, दरा घाटी में ट्रैक बाधित होने के कारण कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। साथ ही हाइवे पर पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे सड़क यातायात को भी रोका गया है। पानी कम होने के बाद ही यातायात संचालित किया जाएगा।