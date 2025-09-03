Patrika LogoSwitch to English

कोटा

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर: कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, दिल्ली-मुंबई रूट की कई ट्रेनें फंसी

राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कोटा में रेल और सड़क दोनों मार्ग बाधित हो गए हैं। दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिरने से कई ट्रेनें फंस गई हैं।

कोटा

Kamal Mishra

Sep 03, 2025

Kota Train
Play video
भूस्खल के बाद रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन (फोटो-पत्रिका)

कोटा। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। देर रात हुई तेज बारिश के चलते कोटा-झालावाड़ के बीच दरा घाटी में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर फैल गया, जिससे कई गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। ट्रेनों को जगह-जगह खड़ा कर दिया गया।

दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर भी दरा घाटी के पास पानी भर जाने से सड़क यातायात रोकना पड़ा। इससे जिले के भीतर और बाहर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी का बहाव काफी तेज है, ऐसे में कई वाहन फंसते नजर आए।

सुरक्षा कारणों से रोकी गई ट्रेनें

सुरक्षा कारणों की वजह से ट्रेन संख्या 12909 गरीब रथ, ट्रेन संख्या 12979 बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट, 04126 बांद्रा सुबेदारगंज स्पेशल, 22674 मन्नारगुडी भगतकोठी सुपरफास्ट, 19020 देहरादून एक्सप्रेस, 12416 नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट, 22210 मुंबई दुरंतो सुपरफास्ट, 15636 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, 20156 नई दिल्ली डॉ अंबेडकरनगर सुपरफास्ट, 12903 स्वर्ण मंदिर मेल, 12955 मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन को रोका गया है। इनका जल्द ही संचालन किया जाएगा।

इन स्टेशनों पर खड़ी हैं ट्रेनें

दरअसल, दिल्ली-मुंबई पश्चिम मध्य रेल लाइन पर कोटा मंडल के बीच दरा अभ्यारण क्षेत्र में कल से लगातार बारिश हो रही है।भारी बारिश के बाद रात में पहाड़ी क्षेत्र से भूस्खलन हो गया, जिससे पूरी तरह से रेल मार्ग प्रभावित हैं। इसकी वजह से दरा स्टेशन, रावता रोड, आलनिया ढाढदेवी, कोटा, मोड़क, रामगंजमंडी, झालावाड़ रोड समेत कई स्टेशनों पर जगह-जगह ट्रेनें खड़ी हैं। कई यात्रियों ने बताया कि 3 घंटे से स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी हैं।

हजारों यात्री परेशान

रेलवे अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया और ट्रैक से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। इधर एनएच 52 कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरा रेलवे स्टील ब्रिज के नीचे पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते नाले में उफान आने से जाम लग गया। मंगलवार दोपहर बाद से ही लगातार बारिश के चलते रेल और सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिसके चलते हजारों यात्री परेशान हैं।

दुकानों में कई फीट तक भरा पानी

इदर भारी बारिश के चलते आम नागरिक भी परेशान हैं। बारिश का दौर जिलेभर में लगातार जारी है। सांगोद क्षेत्र में रातभर हुई तेज बरसात से 46.50 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं कनवास कस्बे के सुभाष सर्किल इलाके में दुकानों में कई फीट तक पानी भर गया। रामगंजमंडी में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 62 मिमी बारिश दर्ज हुई और अब तक 92 दिन में यहां 65 इंच वर्षा हो चुकी है।

ट्रेन और सड़क दोनों मार्ग बाधित

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गांव और कस्बों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। उधर, दरा घाटी में ट्रैक बाधित होने के कारण कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। साथ ही हाइवे पर पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे सड़क यातायात को भी रोका गया है। पानी कम होने के बाद ही यातायात संचालित किया जाएगा।

कोटा से ट्रेन संचालन को लेकर अपडेट-

ताजा जानकारी के मुताबिक कोटा में बाधित रेलवे मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, धीमी गति से ट्रेनों को निकालना शुरू किया गया है।

Updated on:

03 Sept 2025 11:33 am

Published on:

03 Sept 2025 09:24 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर: कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, दिल्ली-मुंबई रूट की कई ट्रेनें फंसी

