Kota: AC खरीदने के बहाने व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाया, होटल बुलाकर पत्नी को किया फोन, चौंका देगी 2 मास्टरमाइंड महिलाओं की क्राइम स्टोरी

पुलिस गिरफ्त में मास्टर माइंड बापर्दा महिला और अन्य आरोपी (फोटो: पत्रिका)
Mastermind Women Arrested In Bundi: कोटा के एक व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाकर (हनी ट्रेप) उससे 35 हजार रुपए नकद व एक सोने का कड़ा लूटने वाले गिरोह का सदर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए गिरोह की 2 मास्टर माइड महिला को बापर्दा गिरफ्तार करते हुए उसके दो सहयोगियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त 2 मोटर साइकिल को भी जब्त किया है। मामले में अनुसंधान जारी है।
पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार कोटा गुमानपुरा निवासी फरियादी ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके कोटा में इलेक्ट्रीकल की दुकान है। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अनजान नंबर से फोन आया और एयर कंडीशनर लेने को लेकर एक लड़की से बातचीत हुई। दुकान मालिक ने दुकान पर आने की बात कहीं। दो दिन बाद एक लड़की दुकान पर आई और एयर कंडीशनर देखकर चली गई।
उसके दो दिन बाद 29 तारीख को फिर उसी लड़की का मोबाइल पर मैसेज आया और कहा कि उसके पापा प्रोपटी डीलर का कार्य करते है। उनके बड़े-बड़े लोगों से लेनदेन है। वह एयर कंडीशनर लगाने की साइड दिखा देगी और अगर डील फाइनल हो जाती है तो उसमें उसका कमीशन निकाल देना। इस पर दुकान मालिक ने हां कर दी।
लड़की ने 5 नवंबर को मैसेज करके शाम के करीब 6.30 बजे देवपुरा के नानकपुरिया तिराहे पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को बुलाया और साइड दिखाने के बहाने लड़की उसको एक होटल में ले गई। जहां साइड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और कमरे में बैठकर खुद बात करने लग गई। बाद में लड़की ने कहा उसे वापस छोड़ दो, बाद में साइड बता दूगी।
लड़की को नाकपुरिया छोड़ना चाहा तो उसने मंडी गेट पर छोड़ने को कहा। जैसे में मंडी गेट पहुंचा तो अचानक एक गाड़ी से उतरकर एक महिला समेत दो जने आए और आरोप लगाने लगे कि उसने इस लड़की के साथ होटल में गलत काम किया है। तू कोटा चल और हमें 10 लाख रुपए दे और जबरन गाड़ी में बैठाकर तालेड़ा की और ले गए और रास्ते में मोबाइल से पत्नी को फोन लगाकर पति के बारे में पूछने लगे। उसके चिल्लाने पर फोन काट दिया।
तभी गाड़ी को बूंदी की ओर घुमाते हुए मारपीट करने लग गए। पैसों की व्यवस्था नहीं होने पर हाथ पर पहन रखे सोने का कड़ा और 35 हजार रूपए नकदी छीनकर सथूर के जंगल में छोड़ गए।
इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गठित टीम ने तालेड़ा के गादेगाल गुरूद्धारे के पीछे रहने वाले लखविंद्र सिंह उर्फ लक्की और कोटा शहर संजय नगर चंबल मार्ग हॉल रेल्वे कॉलोनी थाना कोटा लेबर चौराहा पूनम कॉलोनी निवासी आरोपी रौनक पंवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए गिरोह की दो मास्टर माइंड महिलाओं को बापर्दा गिरफ्तार किया है।
सीआई रमेशचंद आर्य ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। घटना स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य जुटाएं। आरोपियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई और घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है।
पुलिस के हत्थे चढ़ी गिरोह के दो मास्टर माइंड महिला ओर अन्य जनों के विरुद्ध कोटा सहित अन्य जगहों पर भी हनी ट्रेप के प्रकरण दर्ज है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है पूर्व की घटना के खुलने की भी संभावना है।
सदर थाना प्रभारी रमेशचंद आर्य की अगुवाई में गठित टीम में एएसआई अशोक कुमार, कांस्टेबल जेठाराम, नेतराम, हनुमान, गजेंद्र यादव, महिला कांस्टेबल सोना गुर्जर, सोनू, सवाई सिंह, हैड कांस्टेबल टीमकचंद आदि शामिल रहे।
आरोपी शातिर अपराधी प्रवृति के है। वे अलग-अलग सोशल मीडिया की फर्जी आईडी बनाकर व्यापारियों को मैसेज करते है और उनसे बातचीत के जरिए नजदीकी बढ़ाकर किसी काम के सिलसिले में होटल बुलाते है ओर कुछ देर बात कर गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा बताएं गए स्थान पर छोड़ने को बोलते है और वहां पहुंचने के बाद गिरोह के सदस्य डरा धमका कर पैसे लूट कर फरार हो जाते है।
गिरोह में 2-3 महिला और पुरुष शामिल है। गिरोह के सदस्य भोले-भाले लोगों को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठते है। फरियादी भी आरोपी द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। आरोपी पूर्व में भी हनी ट्रेप के मामले में चालानशुदा अपराधी है।
