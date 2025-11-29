Kota: AC खरीदने के बहाने व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाया, होटल बुलाकर पत्नी को किया फोन, चौंका देगी 2 मास्टरमाइंड महिलाओं की क्राइम स्टोरी

लड़की को नाकपुरिया छोड़ना चाहा तो उसने मंडी गेट पर छोड़ने को कहा। जैसे में मंडी गेट पहुंचा तो अचानक एक गाड़ी से उतरकर एक महिला समेत दो जने आए और आरोप लगाने लगे कि उसने इस लड़की के साथ होटल में गलत काम किया है। तू कोटा चल और हमें 10 लाख रुपए दे और जबरन गाड़ी में बैठाकर तालेड़ा की और ले गए और रास्ते में मोबाइल से पत्नी को फोन लगाकर पति के बारे में पूछने लगे। उसके चिल्लाने पर फोन काट दिया।