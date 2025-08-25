IMD Rain Alert: मौसम विभाग का ‘ऑरेंज अलर्ट’, अतिभारी बारिश की आ गई चेतावनी, कोटा में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित

मनोहरथाना कस्बें में गत तीन दिन से चल रही बारिश के थमने के बाद रविवार अल सुबह से मौसम खुला तो साप्ताहिक हाट बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए आस पास क्षेत्र के गांवों से ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं जानवरों के हाट में भैंसे बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त के लिए आई। ग्रामीणों के अनुसार भैंसों की बिक्री जम कर हुई । एक भैंस 40 हजार से सवा लाख तक में बिकी।