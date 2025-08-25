Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

IMD Rain Alert: मौसम विभाग का ‘ऑरेंज अलर्ट’, अतिभारी बारिश की आ गई चेतावनी, कोटा में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित

IMD Double Alert: कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट दिया है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 25, 2025

Heavy Rainfall
Heavy Rainfall (Photo: Patrika)

Today Weather Update: मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में डबल अलर्ट जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया है। जिसमें राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ अतिभारी बारिश की संभावना जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट दिया है।

ये भी पढ़ें

School Holiday: रेड अलर्ट के बीच 3 जिलों में 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश, 2 जिलों में धार्मिक मेले के कारण छुट्टी
जयपुर
image

कोटा जिले में बच्चों के स्कूलों की छुट्टी

जिला कलक्टर ने मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है।

जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने जारी किए आदेश में बताया कि जिले में भारी बारिश के अलर्ट के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटा की अनुशंसा पर सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस अवधि में होने वाली परीक्षाएं यथावत रहेंगी। अवकाश का यह आदेश सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है। इसके अलावा शेष शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ यथावत कार्य करेंगे।

मौसम खुला तो लगा साप्ताहिक हाट

मनोहरथाना कस्बें में गत तीन दिन से चल रही बारिश के थमने के बाद रविवार अल सुबह से मौसम खुला तो साप्ताहिक हाट बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए आस पास क्षेत्र के गांवों से ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं जानवरों के हाट में भैंसे बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त के लिए आई। ग्रामीणों के अनुसार भैंसों की बिक्री जम कर हुई । एक भैंस 40 हजार से सवा लाख तक में बिकी।

ये भी पढ़ें

48% ज्यादा हुई ‘मानसून की बारिश’, 2 महीने में 91 लोगों की गई जान, जानें Rajasthan Monsoon Report
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 10:05 am

Published on:

25 Aug 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD Rain Alert: मौसम विभाग का ‘ऑरेंज अलर्ट’, अतिभारी बारिश की आ गई चेतावनी, कोटा में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.