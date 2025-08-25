IMD Rain Alert: मौसम विभाग का ‘ऑरेंज अलर्ट’, अतिभारी बारिश की आ गई चेतावनी, कोटा में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित

Today Weather Update: मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में डबल अलर्ट जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया है। जिसमें राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ अतिभारी बारिश की संभावना जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट दिया है।
जिला कलक्टर ने मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है।
जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने जारी किए आदेश में बताया कि जिले में भारी बारिश के अलर्ट के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटा की अनुशंसा पर सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस अवधि में होने वाली परीक्षाएं यथावत रहेंगी। अवकाश का यह आदेश सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है। इसके अलावा शेष शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ यथावत कार्य करेंगे।
मनोहरथाना कस्बें में गत तीन दिन से चल रही बारिश के थमने के बाद रविवार अल सुबह से मौसम खुला तो साप्ताहिक हाट बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए आस पास क्षेत्र के गांवों से ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं जानवरों के हाट में भैंसे बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त के लिए आई। ग्रामीणों के अनुसार भैंसों की बिक्री जम कर हुई । एक भैंस 40 हजार से सवा लाख तक में बिकी।