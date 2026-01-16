हाईटेक चोर गैंग ने 33 वारदातों में उड़ाया करोड़ों का माल, सांवलिया सेठ को चढ़ाते चढ़ावा, 600 किमी CCTV फुटेज देखकर दबोचा

पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त कार बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि चोरी का 136 ग्राम सोना आरोपी भारत सिंह मंडलोई ने इंदौर में 14 लाख रुपए में बेचा। शेष सोना जोबट (अलीराजपुर) निवासी राहुल सोनी और गारबाड़ा (दाहोद) निवासी हार्दिक सोनी को 34 लाख रुपए में बेचा गया, जिसमें से 8 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। चोरी की रकम से आरोपी खड़ी अंबा निवासी अन सिंह मेहड़ा ने जेसीबी बुक करवाई थी। पुलिस ने अब तक 134 ग्राम सोना (कीमत करीब 18 लाख), 781 ग्राम चांदी के आइटम, 9 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही 20 लाख रुपए जेसीबी फर्म के खाते से रिवर्ट करवाए जा रहे हैं।