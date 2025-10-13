कोटा में सियार का कहर: हमला करने से 4 साल के बच्चे समेत 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

घायल लोगों के फोटो: पत्रिका
कोटा के भैंसरोड़गढ़ और श्रीपुरा में रविवार सुबह मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से एक सियार ने आबादी क्षेत्र में घुसकर 6 जनों पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों में एक 4 वर्षीय बालक समेत महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। घायलों में से दो को गंभीर स्थिति होने पर कोटा रेफर किया गया है।
सियार ने पहला हमला सुबह 6 बजे भैंसरोड़गढ़ में गणेशपोल दरवाजा क्षेत्र में किया। यहां कालिया तलाई क्षेत्र की ओर से आए सियार ने खेत पर जा रही महिला हेमलता माली पर हमला बोला। महिला की चीख-पुकार सुनकर उन्हें बचाने पहुंचे ललितपुरी पर भी सियार ने हमला कर दिया और उनके पैरों को बुरी तरह नोंच लिया। कस्बे के एक अन्य युवक पर भी हमला कर सियार ने घायल कर दिया।
सूचना मिलने पर भैंसरोड़गढ़ पुलिस ने सभी घायलों को रावतभाटा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो जनों को कोटा रेफर कर दिया। पहले हमले के 2 घंटे बाद सियार ने श्रीपुरा गांव में लोगों पर हमला किया। यहां उसने 4 वर्षीय बच्चे रामलाल को दबोच लिया। पास ही दुकान पर जा रहे मोहसिन पठान ने बच्चे को सियार से छुड़ाया। इस दौरान सियार ने उस पर भी हमला कर दिया और उन्हें गंभीर घायल कर दिया।
इस घटना में नंदूबाई महिला भी सियार के हमले से जख्मी हो गई। श्रीपुरा चौकी के वनकर्मी महेंद्रसिंह, शैतानसिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल के आसपास जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। कुछ समय बाद सियार लहूलुहान और मृत अवस्था में पाया गया।
क्षेत्रीय वन अधिकारी जसवीर सिंह भाटी ने बताया कि सियार के हमले में घायल सभी लोगों की रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सियार के शव का पोस्टमार्टम डॉ सुनील साब्दे और टीम ने किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश की गई है। गांव के पास मृत जानवरों को नहीं डाला जाए। सभी घायल रेबीज का टीका लगवाए।
