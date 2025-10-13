कोटा में सियार का कहर: हमला करने से 4 साल के बच्चे समेत 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

सूचना मिलने पर भैंसरोड़गढ़ पुलिस ने सभी घायलों को रावतभाटा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो जनों को कोटा रेफर कर दिया। पहले हमले के 2 घंटे बाद सियार ने श्रीपुरा गांव में लोगों पर हमला किया। यहां उसने 4 वर्षीय बच्चे रामलाल को दबोच लिया। पास ही दुकान पर जा रहे मोहसिन पठान ने बच्चे को सियार से छुड़ाया। इस दौरान सियार ने उस पर भी हमला कर दिया और उन्हें गंभीर घायल कर दिया।