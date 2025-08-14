Patrika LogoSwitch to English

KDA ने दे दी बड़ी खुशखबरी, नागपुर-दिल्ली की तरह राजस्थान में भी बनेगा ये स्पेशल पार्क

Rajasthan's First Disabled People Park: वाॅकिंग ट्रैक पर टाइल्स भी दिव्यांग फ्रेंडली लगाई जाएगी। इसके अलावा बैठने के लिए बैंच भी दिव्यांग फ्रेंडली होगी, जिससे दिव्यांग उस पर आसानी से बैठ सकें।

कोटा

मुकेश शर्मा

Aug 14, 2025

Rajasthan News: नागपुर और दिल्ली की तरह कोटा में भी दिव्यांगों के लिए पार्क तैयार किया जाएगा। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने इस पार्क के निर्माण की योजना तैयार कर ली है। यह पार्क श्रीनाथपुरम क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट में विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्थान का चिन्हीकरण कर केडीए की ओर से राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भी भेज दिए गए हैं।

केडीए की ओर से विकसित किए जाने वाले इस पार्क में दिव्यांगों के लिए जरूरी हर सुविधा का विकास किया जाएगा। इससे दिव्यांगों को पार्क में घूमने-फिरने से लेकर खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक के पार्क में झूले भी उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे।

यह सुविधाएं होंगी विकसित

सामान्य पार्क में दिव्यांगों को चलने से लेकर झूले और अन्य सुविधाओं को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है। पार्क में एंट्री पर व्हील चेयर आसानी से चढ़ सकें। इसके लिए रैम्प का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वाॅकिंग ट्रैक पर टाइल्स भी दिव्यांग फ्रेंडली लगाई जाएगी। इसके अलावा बैठने के लिए बैंच भी दिव्यांग फ्रेंडली होगी, जिससे दिव्यांग उस पर आसानी से बैठ सकें। इसके अलावा यहां सुंदर पेड़-पौधों के साथ लैंड स्केपिंग का काम भी किया जाएगा।

वाद्य यंत्र भी लगाएंगे

दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन के लिए इस पार्क में पूरी व्यवस्था की जाएगी। एक हिस्से में अलग-अलग तरीके के वाद्य यंत्र लगाने की योजना भी है, लेकिन अभी इसे फाइनल नहीं किया गया है। पार्क में कांगो, काजोन ड्रम, पैपिलियो बेल, फ्री चाइम्स, बाबेल ड्रम व रेनबो सांबा समेत अन्य वाद्य यंत्र भी लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

झूलों में रहेंगे सुरक्षा इंतजाम

पार्क में दिव्यांगों के लिए लगने वाले झूलों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे। जिससे दिव्यांग झूला झूलते समय इससे न गिरे। पार्क में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर स्विंग, सीटर स्प्रिंग सी-सा, सीटर स्विंग, ईटर एमजीआर जैसे झूले लगाने की योजना है। इसके अलावा दिव्यांगों के अनुकूल ओपन जिम भी बनाया जाएगा। जिससे वे दिव्यांग उपकरणों और व्हील चेयर के साथ भी एक्सरसाइज कर सकेंगे।

अधिकारियों ने किया मंथन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर दिव्यांग पार्क के निर्माण को लेकर हाल में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, केडीए आयुक्त हरफूल सिंह यादव समेत केडीए अधिकारियों ने इसके प्रस्ताव राज्य सरकार भेजने से पहले मंथन कर इसका प्रस्ताव को फाइनल रूप दिया।

Published on:

14 Aug 2025 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / KDA ने दे दी बड़ी खुशखबरी, नागपुर-दिल्ली की तरह राजस्थान में भी बनेगा ये स्पेशल पार्क

