KDA ने दे दी बड़ी खुशखबरी, नागपुर-दिल्ली की तरह राजस्थान में भी बनेगा ये स्पेशल पार्क

सामान्य पार्क में दिव्यांगों को चलने से लेकर झूले और अन्य सुविधाओं को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है। पार्क में एंट्री पर व्हील चेयर आसानी से चढ़ सकें। इसके लिए रैम्प का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वाॅकिंग ट्रैक पर टाइल्स भी दिव्यांग फ्रेंडली लगाई जाएगी। इसके अलावा बैठने के लिए बैंच भी दिव्यांग फ्रेंडली होगी, जिससे दिव्यांग उस पर आसानी से बैठ सकें। इसके अलावा यहां सुंदर पेड़-पौधों के साथ लैंड स्केपिंग का काम भी किया जाएगा।