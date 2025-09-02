Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: अनंत चतुर्दशी पर 1500+ महिलाएं दिखाएंगी करतब, 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, ड्रोन से रखेंगे निगरानी

अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के संयोजन में साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गणपति की पूजा-अर्चना के बाद सूरजपोल दरवाजे से शोभायात्रा शुरू होगी।

कोटा

Akshita Deora

Sep 02, 2025

Anant Chaturdashi
तालाब किनारे प्रतिमा विसर्जन के दौरान बप्पा के कान में मनोकामना बताती युवती (फाइल फोटो: पत्रिका)

शिक्षा नगरी में 6 सितंबर को अनंत उत्साह के साथ अनंत चतुर्दशी महोत्सव मनाया जाएगा। नए-पुराने शहर में ठाठ-बाट से गणपति की शोभायात्रा निकालकर विदा किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के संयोजन में साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गणपति की पूजा-अर्चना के बाद सूरजपोल दरवाजे से शोभायात्रा शुरू होगी। शोभायात्रा में बैंड-बाजे, भजन मंडलियां, अखाड़े समेत हजारों लोग शामिल होंगे।

कलक्टर घोषित करते हैं अवकाश

राजस्थान के कोटा जिले में अनंत चतुर्दशी महोत्सव बहुत ही ख़ास तरीके से मनाया जाता है। इसलिए यहां जिला कलक्टर की तरफ से अवकाश घोषित किया जाता है।

3000 के करीब पुलिसकर्मी रहेंगे मार्ग में तैनात। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से भी की जाएगी निगरानी।

125 के करीब झांकियां होंगी शामिल।

75 अखाड़े रहेंगे शोभयात्रा में शामिल।

12 भजन, डांडिया मंडलियों के कलाकार।

51 मातृशक्ति शस्त्र लेकर शोभायात्रा का करेंगी नेतृत्व।

10000 पहलवान दिखाएंगे करतब।

2 अखाड़ों के पहलवान मलखंभ से दिखाएंगे करतब।

10 महिला अखाड़ों की भी रहेगी भागीदारी।

1500 से अधिक महिलाएं दिखाएंगी करतब।

75 से अधिक स्थानों पर सजेंगे स्वागतद्वार।

100 क्विंटल से अधिक फल, मेवा-मिष्ठान व महाप्रसादी का वितरण।

200 के करीब कार्यकर्ता करेंगे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग।

13 स्थानों पर आयोजन समिति की मोबाइल टोलियां रहेंगी तैनात।

11 बजे पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी शोभायात्रा।

5 किमी रास्ता तय कर बारहदरी पर विसर्जन।

5 लाख लोगों की रहेगी भागीदारी।

Published on:

02 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: अनंत चतुर्दशी पर 1500+ महिलाएं दिखाएंगी करतब, 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, ड्रोन से रखेंगे निगरानी

