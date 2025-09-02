Kota: अनंत चतुर्दशी पर 1500+ महिलाएं दिखाएंगी करतब, 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, ड्रोन से रखेंगे निगरानी

शिक्षा नगरी में 6 सितंबर को अनंत उत्साह के साथ अनंत चतुर्दशी महोत्सव मनाया जाएगा। नए-पुराने शहर में ठाठ-बाट से गणपति की शोभायात्रा निकालकर विदा किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के संयोजन में साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गणपति की पूजा-अर्चना के बाद सूरजपोल दरवाजे से शोभायात्रा शुरू होगी। शोभायात्रा में बैंड-बाजे, भजन मंडलियां, अखाड़े समेत हजारों लोग शामिल होंगे।