‘डमी’ पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध ईको सिस्टम, विद्यार्थियों-अभिभावकों को कर रहे जागरूक

‘नो डमी स्कूलिंग’ कोचिंग सिटी कोटा की नई पंचलाइन है। सीबीएसई की सख्ती के बाद कोचिंग नगरी वैध ईको सिस्टम तैयार करने में जुटी है। ओपन स्कूलिंग मॉडल से न केवल स्टूडेंट्स को सही राह दिखाई जा रही है, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री भी इसमें अपने लिए ‘संजीवनी’ देख रही है, क्योंकि ‘डमी’ पर कोर्ट के सख्त रुख के बाद, देशभर से आने वाले स्टूडेंट्स के आंकड़े प्रभावित हुए हैं। हालांकि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) का विकल्प सालों से उपलब्ध था, लेकिन ‘डमी’ और ओपन स्कूलिंग को लेकर भ्रांतियों के कारण स्टूडेंट्स को यह ‘लीगल चॉइस’ नहीं मिल पा रही थी।