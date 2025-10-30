Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

‘डमी’ पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध ईको सिस्टम, विद्यार्थियों-अभिभावकों को कर रहे जागरूक

अब कोचिंग सिटी डमी की जगह ओपन स्कूलिंग मॉडल के साथ फील्ड में उतरने को तैयार है। इसके लिए कुछ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर नया डिपार्टमेंट भी बनाया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Ashish Joshi

Oct 30, 2025

फोटो: पत्रिका

‘नो डमी स्कूलिंग’ कोचिंग सिटी कोटा की नई पंचलाइन है। सीबीएसई की सख्ती के बाद कोचिंग नगरी वैध ईको सिस्टम तैयार करने में जुटी है। ओपन स्कूलिंग मॉडल से न केवल स्टूडेंट्स को सही राह दिखाई जा रही है, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री भी इसमें अपने लिए ‘संजीवनी’ देख रही है, क्योंकि ‘डमी’ पर कोर्ट के सख्त रुख के बाद, देशभर से आने वाले स्टूडेंट्स के आंकड़े प्रभावित हुए हैं। हालांकि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) का विकल्प सालों से उपलब्ध था, लेकिन ‘डमी’ और ओपन स्कूलिंग को लेकर भ्रांतियों के कारण स्टूडेंट्स को यह ‘लीगल चॉइस’ नहीं मिल पा रही थी।

अब कोचिंग सिटी डमी की जगह ओपन स्कूलिंग मॉडल के साथ फील्ड में उतरने को तैयार है। इसके लिए कुछ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर नया डिपार्टमेंट भी बनाया है। वे ओपन स्कूलिंग की पूरी आरएंडडी के बाद, देश के अलग-अलग शहरों में वर्कशॉप कर इसे ‘न्यू ऐज एजुकेशन’ के रूप में प्रमोट कर रहे हैं।

ओपन स्कूलिंग से पहुंचे आइआइटी में

हर साल ओपन स्कूल से दर्जनों बच्चे जेईई एडवांस्ड क्रैक कर आइआइटी में दाखिला पा रहे हैं। वर्ष 2024 में एनआइओएस के 14 बच्चों को आइआइटी मिली थी। वहीं, राज्यों के ओपन स्कूल से भी 12 से ज्यादा बच्चों को आइआइटी में प्रवेश पाने में सफलता मिली। तेलंगाना ओपन स्कूल से तो हर साल कई बच्चे जेईई एडवांस्ड क्रैक करते हैं।

डमी नहीं…होम स्कूलिंग, फीस भी कम

जहां डमी स्कूलिंग में बच्चा स्कूल नहीं जाकर भी 40 से 60 हजार की फीस दे रहा था, वहीं ओपन स्कूलिंग में यह फीस 10 हजार से भी कम है। इसमें स्टडी मैटेरियल भी शामिल हैं। कोचिंग के जरिए ‘होम स्कूलिंग’ करने वाली कई प्रतिभाएं एनआइओएस से पढ़ाई कर चुकी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2002 से पहले तक ओपन स्कूलिंग सीबीएसई के एक प्रोजेक्ट के रूप में थी, जो बाद में अलग से एनआइओएस बना दिया गया।

टारगेटेड स्टडी के लिए बेहतर विकल्प

चाहे गूगल में सिलिकॉन डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर महादेव झा हो या फिर जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स डिग्री करने वाले श्रीराम श्रीरंगन, ऐसी कई प्रतिभाएं ओपन स्कूलिंग से निकली हैं। जेईई एडवांस्ड 2017 में ऑल इंडिया रैंक 26 पाने वाले अर्जुन भरत भी एनआइओएस से पासआउट हैं। स्कूलिंग में लचीलापन और करियर-टारगेटेड स्टडी के लिए यह बेहतर विकल्प है।

अमित गुप्ता, एजुकेशन एक्सपर्ट, कोटा

ये भी पढ़ें

Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती
कोटा
Army Recruitment in Kota from today till 6 November know on which day recruitment which district of Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 10:56 am

Published on:

30 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / ‘डमी’ पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध ईको सिस्टम, विद्यार्थियों-अभिभावकों को कर रहे जागरूक

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: ‘तुमने जितनी इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी…’, XEN पर बरसे ऊर्जा मंत्री

कोटा

Kota: लैब टेक्नीशियन संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, देखें तस्वीरें

कोटा

Anta by-Election : भाजपा ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी, सब हैरान, जानें क्यों

Anta by-Election BJP ministers Madan Dilawar and Hiralal Nagar were not given any responsibilities surprising everyone Find out why
कोटा

‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

rain
कोटा

Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

Army Recruitment in Kota from today till 6 November know on which day recruitment which district of Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.