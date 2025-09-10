‘अकेले मिलने का दबाव बनाते हैं और अलग-अलग नंबरों से करते हैं कॉल-मैसेज…’, जेलर दंपति ने ASI पर लगाए आरोप, जानें क्या बोली पुलिस

कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के श्रीनाथपुरम इलाके में ज्वेलर दंपती ने ASI पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ASI महिला से अकेले मिलने का दबाव बना रहा है। साथ ही अलग-अलग नंबरों से कॉल और मैसेज भी करता है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
ज्वेलर दंपती का कहना है कि रविवार को पुलिस टीम उनकी दुकान पर पहुंची थी। इस दौरान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बाहर खड़ी स्कूटी को लावारिस बताकर थाने की गाड़ी में डालकर ले गए। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है।
दंपती का कहना है कि वे पहले से दर्ज मुकदमे की जांच में सहयोग कर चुके हैं, इसके बावजूद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
इधर ASI रविंद्र यादव ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर खड़े स्कूटर मालिक के बारे में पूछा, तो किसी का भी नहीं होना बताया। इस पर पुलिस ने उसको लावारिस अवस्था में थाने में खड़ा कर दिया था। दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है।
महावीर नगर सीआइ रमेश कविया ने भी दंपती के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि दंपती झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दोनों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और वे पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं।