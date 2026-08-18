18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा: 3 साल पुरानी लव मैरिज पर बवाल, हथियार दिखाकर गर्भवती बहन को घसीटकर ले गया भाई, पति का आरोप- पहले भी उठा चुका

Kota Love Marriage Case: कोटा में तीन साल पहले लव मैरिज करने वाले दंपती को अलग करने का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी के भाई पर हथियार दिखाकर चार महीने की गर्भवती पत्नी को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Harshita Saini

Aug 18, 2026

kota crime

Ai Generated Image

कोटा में लव मैरिज करने वाले एक दंपती को अलग किए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को हुई इस घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का भाई सात-आठ लोगों के साथ आया और हथियार दिखाकर उसकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला को घसीटकर ऑटो में बैठाते हुए देखा जा सकता है। महिला चार महीने की गर्भवती है।

पति गया था सब्जी मंडी

पीड़ित युवक के अनुसार, सोमवार को वह रामपुरा सब्जी मंडी में मोजे बेचने गया था। उसके माता-पिता दुकान पर ही थे। इसी दौरान उसकी पत्नी का भाई कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। युवक का आरोप है कि हथियार दिखाकर उसकी पत्नी को जबरन बाहर निकाला गया और घसीटते हुए ऑटो में बैठा दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी महिला को लेकर वहां से जा चुके थे।

तीन साल पहले की थी शादी

युवक ने बताया कि उसने करीब तीन साल पहले घोड़ा बस्ती निवासी युवती से लव मैरिज की थी। दोनों बालिग हैं और शादी के बाद बालिता रोड पर साथ रह रहे थे। युवक के मुताबिक, पुलिस के सामने दिए गए बयान में उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने की सहमति जताई थी। लव मैरिज के समय जवाहर नगर थाने में भी महिला ने अपने पति के साथ रहने की बात कही थी।

डेढ़ साल पहले भी पत्नी को गुजरात ले जाने की बात

पीड़ित युवक के बड़े भाई ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले भी उसकी पत्नी को उठाकर गुजरात ले जाया गया था। उस समय बी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था। पुलिस के सामने महिला ने दोबारा अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वह वापस उसके साथ रहने लगी थी। परिवार का कहना है कि अब एक बार फिर महिला को पति से अलग कर दिया गया है।

कुन्हाड़ी थाने में शिकायत दर्ज

घटना के बाद पीड़ित युवक ने रात में कुन्हाड़ी थाने पहुंचकर शिकायत दी। उसका आरोप है कि पत्नी को हथियारों के दम पर जबरन ले जाया गया और पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इसे फिलहाल आपसी पारिवारिक विवाद बताया है। वहीं, परिजनों ने महिला के चार महीने की गर्भवती होने का हवाला देते हुए उसकी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

Rajasthan: माताजी के दर्शन के लिए निकला परिवार हादसे का शिकार, पिता और दो मासूम बच्चों की मौत

ये भी पढ़ें
Rawatbhata accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 04:11 pm

Published on:

18 Aug 2026 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा: 3 साल पुरानी लव मैरिज पर बवाल, हथियार दिखाकर गर्भवती बहन को घसीटकर ले गया भाई, पति का आरोप- पहले भी उठा चुका

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM-eBus Sewa: कोटा की सड़कों पर आज से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, जानिए किराया और रूट की पूरी डिटेल

PM e-Buses
कोटा

रनर्स कॉन्क्लेव में सम्मानित किया

Rajasthan
कोटा

युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला

Rajasthan
कोटा

बूंदी के खिलाड़ियों ने जीते 5 स्वर्ण पदक

Rajasthan
कोटा

एकजुट रहने से ही होगा विकास

Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.