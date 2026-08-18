कोटा: 3 साल पुरानी लव मैरिज पर बवाल, हथियार दिखाकर गर्भवती बहन को घसीटकर ले गया भाई, पति का आरोप- पहले भी उठा चुका

घटना के बाद पीड़ित युवक ने रात में कुन्हाड़ी थाने पहुंचकर शिकायत दी। उसका आरोप है कि पत्नी को हथियारों के दम पर जबरन ले जाया गया और पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इसे फिलहाल आपसी पारिवारिक विवाद बताया है। वहीं, परिजनों ने महिला के चार महीने की गर्भवती होने का हवाला देते हुए उसकी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।