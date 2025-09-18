Kota Mandi Bhav : गेहूं-सरसों में मंदी, खाद्य तेलों में नरमी

भाव : गेहूं 252 से 2625, धान सुगन्धान 2200 से 2551, धान (1847)2600 से 2800,धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4501, सरसों 6200 से 6600, अलसी 6800 से 7000,ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200,जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000,धनिया नया ईगल 6500 से 7200 , मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 5500, उड़द नया 4000 से 5800, चना देशी 5200 से 5350, चना मौसमी 5000 से 5370, चना पेप्सी 4800 से 5400 प्रति क्विंटल रहे।