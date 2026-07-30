Kota News: अस्पताल में वीआईपी विजिट का हवाला देकर बदला बेड, मरीज की हुई मौत, परिजनों ने की तोड़फोड़

रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए डॉक्टरों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि सुबह रेजिडेंट डॉक्टर नियमित राउंड पर थे। इसी दौरान आइसीयू में भर्ती बुजुर्ग मरीज की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ परिजनों ने मेडिसिन विभाग के रेजिडेंट डॉ अर्पित सिंह सहित अन्य डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की और आइसीयू में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि जिस यूनिट में मरीज भर्ती था, उससे संबंधित डॉक्टर अलग थे, फिर भी डॉ. अर्पित को निशाना बनाया गया। मामले की शिकायत अस्पताल अधीक्षक को सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।